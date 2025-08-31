Panyi Miklós: albérletből saját otthonba, pár óra és startolunk

Megosztás itt:

Kiemelte: pár óra és indul az Otthon Start program, amely fiatalok tízezreinek nyitja meg ez első otthon megszerzésének lehetőségét. A fix 3 százalékos hitelprogram érdemi segítséget nyújt a fiataloknak, hogy a szülői házból, az albérletből első saját lakásukba költözhessenek. Az Otthon Start program akár 25 évre felvehető fix 3 százalékos kamattal kiszámíthatóságot, biztonságot, tervezhetőséget biztosít.

Az alacsony, fix 3 százalékos kamat a piaci hitelhez képest havonta 30-40 százalékkal alacsonyabb törlesztőrészletet jelent, ami több tízezer, vagy akár százezer forintos havi megtakarítást tesz lehetővé. A havi törlesztőrészlet ezáltal sok esetben alacsonyabb lesz, mint a bérleti díj!

Az alacsony törlesztőrészletek és az 50 millió forintos hitelkeret nagyobb mozgásteret biztosít a fiataloknak, hogy tágasabb, komfortosabb ingatlanokat vásárolhassanak maguknak. A 10 százalékos önerő pedig abban segít, hogy azok a fiatalok is bekapcsolódhassanak a programba, akik csak egy kisebb összegű megtakarítással rendelkeznek.

A lehetőségek és a kedvezmények azonban még ennél is szélesebbek. A fix 3 százalékos hitel kombinálható más otthonteremtési és a fiatalok életkezdését támogató programokkal, így a Babaváró kölcsönnel, a munkáshitellel, a falusi csokkal és a csok plusszal is. Ezek a támogatások a fiatalokat egyrészről segíthetik az önerő megteremtésében, másrészről további jelentős kedvezményeket biztosítanak. Így például a megszületett gyermek után jelentős, akár 10 millió forintos tőketartozás-leírást, illetékmentességet valamint akár 50 millió forintos, 25 éves futamidőre szintén fix 3 százalékos felvehető hitelkeretet.

Az Otthon Start program a 25 éves fix 3 százalékos kamattal, a 10 százalékos önerővel és a további családtámogatási lehetőségekkel Európa legerősebb, fiatalokat célzó otthonteremtési programja. A fix 3 százalékos hitellel minden fiatal számára megnyílik a lehetőség, hogy egy nagyot léphessen előre, hamarabb elhagyhassa a szülői házat, az albérlet helyett megvegye első saját lakását.

"Miközben az ellenzék adóemeléseken dolgozik, mi elindítjuk a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési programot. Miközben az ellenzék havonta több tízezer forintot venne el a magasabb személyi jövedelemadókon keresztül, addig mi havi akár százezer forintos megtakarítást jelentő elsőlakás-programot indítunk. Miközben az ellenzék ajánlata az, hogy pár év múlva néhány ezer fiatal bérlakásba költözhet, addig a fix 3 százalékos hitelprogram mindenki számára megnyitja az első tulajdon, az első saját lakás megszerzésének lehetőségét" - írta az államtitkár.

"Albérletből saját otthonba! Ez az ajánlat! Ez egy erős ajánlat! Éljetek a lehetőséggel! Már csak pár óra és indulunk! Startoljatok rá!" - fogalmazott Panyi Miklós.

MTI