Panyi Miklós: A tiszás Surányi György ideológiai támadást indított a hitelprogramok ellen

2025. október 27., hétfő 21:03 | Hír TV

Surányi György, a Tisza Párt gazdasági szakértője, nem csupán szakmai kritikát fogalmazott meg, hanem nyílt "ideológiai támadást" indított a kormányzat népszerű, családokat és a gazdaságot támogató hitelprogramjai ellen – jelentette ki Panyi Miklós. A HírTV Monitor című műsorában a politikus hangsúlyozta, hogy a volt jegybankelnök kijelentései egyértelműen politikai indíttatásúak, és valójában azt a baloldali álláspontot képviselik, amely megszüntetné az otthonteremtési és gazdaságélénkítő támogatásokat.

  • Panyi Miklós: A tiszás Surányi György ideológiai támadást indított a hitelprogramok ellen

