Panyi Miklós: A tiszás Surányi György ideológiai támadást indított a hitelprogramok ellen
Megosztás itt:
2025. október 27., hétfő 21:03
| Hír TV
Surányi György, a Tisza Párt gazdasági szakértője, nem csupán szakmai kritikát fogalmazott meg, hanem nyílt "ideológiai támadást" indított a kormányzat népszerű, családokat és a gazdaságot támogató hitelprogramjai ellen – jelentette ki Panyi Miklós. A HírTV Monitor című műsorában a politikus hangsúlyozta, hogy a volt jegybankelnök kijelentései egyértelműen politikai indíttatásúak, és valójában azt a baloldali álláspontot képviselik, amely megszüntetné az otthonteremtési és gazdaságélénkítő támogatásokat.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.