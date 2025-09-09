Panyi Miklós: a következő öt évben 50 ezerrel több lakás épülhet meg

Megosztás itt:

Ennek oka, hogy az egész ország megmozdult, és több ezer fiatal indulhatott el saját otthon megszerzésének útján a program első hetében - jegyezte meg. Az Otthon Start hitelprogram iránti óriási érdeklődés tette szükségessé a kínálat bővítését, az új lakásfejlesztések növelését, amit kormányzati intézkedésekkel támogattak - fűzte hozzá.

Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára elmondta, hogy augusztus végén fogadták el azt a kormányrendeletet, amely gyorsított engedélyezést biztosít új lakásfejlesztésekre. Ez meggyorsíthatja minden olyan, 250 lakásnál nagyobb ingatlanfejlesztés engedélyezését, amely 70 százalékban belefér a fix 3 százalékos hitel feltételrendszerébe - jelezte.