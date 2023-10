Pankotai Lili ezúttal Iványi Gáborék mellett kampányolt

Megosztás itt:

Trágár szónoklatával vált hírhedté Pankotai Lili, aki tizenévesen agresszívan, nyomdafestéket nem tűrő szavakkal szólalt fel egy tüntetésen. Akkori iskolája, a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium elhatárolódott diákjától, aki végül inkább elhagyta iskoláját, sőt beperelte a gimnáziumot.

Az azóta már felnőttkorba lépett aktivista több tüntetésen is megjelent, nemrég a Hír televízió ellen hergelt, és stábunk munkavégzését akadályozta.

Most pedig Békásmegyeren, a Megbékélés Házában szólalt fel Pankotai Lili vasárnap egy Iványi Gábor és munkatársai melletti szolidaritási eseményen. A baloldal által felkarolt diáklány beszélt egyházi iskolájáról, de szidta a kormányt is, ami szerinte nem igazi keresztény, és tevékenységével az emberek hitét is elveszi.

Ez a kormány ki fogja végezni teljes mértékben a kereszténységet hazánkban, mert a kereszténységbe vetett hitet csak valódi krisztusi szeretettel és cselekedetekkel lehet erősíteni, a hamis próféták pedig a kereszténység hóhérait szülték ide ma nekünk – mondta Pankotai, majd személy szerint Orbán Viktort bírálta: én azt nézem, amit csinál, és abban nem a krisztusi szeretetet látom, hanem a gonoszságot.

Iványiék milliárdokat kaptak, de az alkalmazottak után nem fizetik be a járulékokat - hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

A napilap emlékeztetett: az Iványi-féle Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség az elmúlt időszakban azzal került be a hírekbe, hogy szerintük nem kapják meg az államtól azt a normatívát, ami a különböző szociális feladataikért járna nekik. Majd rávilágított Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes korábbi nyilatkozatára, miszerint a közösség 2010 és 2022 között csak a köznevelési intézményei után összességében több mint 15 milliárd forint állami támogatást kapott, 2010 és 2023 között pedig összesen mintegy 26,5 milliárd forinthoz jutott hozzá. Munkavállalói után mégsem fizeti a társadalombiztosítási járulékot, veszélybe sodorva ezzel egészségügyi ellátásukat, valamint a nyugdíjukat is.