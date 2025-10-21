Keresés

Belföld

Pánik a Webshopban: Magyar Péter már MI-vel generált tömeggel és automata hívásokkal házal

2025. október 21., kedd 15:00 | Hír TV
botrány október 23. mesterséges intelligencia pánik szarkazmus MI Deák Dániel Magyar Péter Tisza Párt Nemzeti Menet

A Magyar Nemzet információi szerint teljes a pánik a Tisza Pártnál: Magyar Péter retteg, hogy nem tudja megtölteni a Hősök terét október 23-án. A hergelő Facebook-posztok mellett már kétségbeesett automata telefonhívásokkal és mesterséges intelligenciával hamisított tömegfotókkal próbálják menteni a menthetőt. A "gyűlölet-termék" úgy tűnik, lejárt.

A Magyar Nemzet információi szerint teljes a pánik a Tisza Pártnál: Magyar Péter retteg, hogy nem tudja megtölteni a Hősök terét október 23-án. A hergelő Facebook-posztok mellett már kétségbeesett automata telefonhívásokkal és mesterséges intelligenciával hamisított tömegfotókkal próbálják menteni a menthetőt. A "gyűlölet-termék" úgy tűnik, lejárt.

A rettegő messiás és a hergelés

Vannak jelek, amiket a józan ésszel gondolkodó olvasóink is azonnal észrevesznek. Amikor egy politikus hirtelen görcsösen elkezd egyetlen eseményről posztolni, és minden bejegyzése egyre hisztérikusabb hangvételű, ott valami nincs rendben. Belső források szerint a Tisza Pártnál pánik uralkodik: attól félnek, hogy az október 23-i "Nemzeti Menet" egy kínos bukás lesz, ami leleplezi, hogy a digitális lufi kipukkadt. "Mindent bevet Péter, hogy az embereket felhúzza és egy kis kormányellenes hangulatot teremtsen" A "gyűlölet-termék" polcait tehát fel kell tölteni, hátha a vevők még egyszer rákapnak. Másként a tiszás  hazugságokat addig kell ismételgetni, amíg azok igaznak tűnnek.

 A digitális önkielégítés művészete (MI-vel)

De mi van, ha a valóság makacs dolog, és az emberek már nem vevők a gyűlöletre? Semmi gond, a "Peti webshop" erre is felkészült: ha nincs valós tömeg, majd csinálnak mesterséges intelligenciával. Ahogy Deák Dániel elemző korábban leleplezte, már a kötcsei "tömegdemonstrációról" is MI-vel hamisított fotókat terjesztettek. Most ugyanez a technika került elő: kamuprofilok terjesztenek egy rossz minőségű, MI-vel generált képet, hogy elhitessék a "történelmi" érdeklődést. Ez a digitális önámítás tökéletes esettanulmánya: a cél már nem a valóság megváltoztatása, hanem egy virtuális valóság teremtése a saját, buborékban élő szavazóik megnyugtatására.

A kétségbeesés hangja (automata hívások)

És ha a hergelés és az MI-hazugság sem elég, jöhet a jó öreg telemarketing. Információink szerint a Tisza Párt kétségbeesett telefonkampányba kezdett, automata hangüzenetekkel próbálják összecsődíteni az embereket. Két konkrét telefonszámról (+36-1-414-5656 és +36-1-414-5757) érkeznek a hívások, amelyekkel egyrészt invitálnak, másrészt próbálják felmérni a várható kudarc mértékét. A technikai leírásuk különösen szórakoztató: "a szám visszahívása után mindig egyest kell nyomni", különben nem számít bele a résztvevők számába. Ez már nem politikai szervezés, hanem egy rosszul megírt telemarketing-szkript.

Konklúzió: a választás a valóság és egy hamisítvány között

Míg a nemzeti oldal a Békemenetre készül, amely a béke, a józan ész és a nemzeti egység mellett áll ki, addig a baloldal új messiása a digitális illúziókeltéssel és a telefonos zaklatással van elfoglalva. A kontraszt nem is lehetne élesebb: a választás egy valós, létező közösség és egy mesterséges intelligenciával hamisított, gyűlöletre épülő "mozgalom" között zajlik.

 Olvassa el a tényfeltáró dossziénkat, amely pontról pontra bemutatja Magyar Péter hazugságainak hálóját!

 

A Forbes elemzése: miért rossz hely Budapest a békéhez?

Vizsgálják a százhalombattai olajfinomítóban történt tűz körülményeit + videó

Kijevi napraforgó: Zelenszkij Budapestre jönne tárgyalni? + videó

Folytatódik a magyar űrprogram: Cserényi Gyula is eljuthat a világűrbe

Folytatódik a magyar űrprogram: Cserényi Gyula is eljuthat a világűrbe

 Magyarország elkötelezett az űrprogram folytatása mellett, mivel az előző misszió is jelentős gazdasági hasznot hozott az országnak – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Washingtonban. A tervek szerint Cserényi Gyula személyében újabb magyar kutatóűrhajós utazhat a Nemzetközi Űrállomásra (ISS).
Stummer János a parlamentben: Kapjátok be!

Stummer János a parlamentben: Kapjátok be!

A parlament kedden hat pontban döntött Stummer János (Momentum) képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. A legfőbb ügyész azért indítványozta a mentelmi jog megvonását, mert Stummer János ellen több tavaszi ellenzéki demonstrációval kapcsolatban merült fel gyanú különböző szabálysértések elkövetése miatt.

