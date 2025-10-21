Pánik a Webshopban: Magyar Péter már MI-vel generált tömeggel és automata hívásokkal házal

Megosztás itt:

A Magyar Nemzet információi szerint teljes a pánik a Tisza Pártnál: Magyar Péter retteg, hogy nem tudja megtölteni a Hősök terét október 23-án. A hergelő Facebook-posztok mellett már kétségbeesett automata telefonhívásokkal és mesterséges intelligenciával hamisított tömegfotókkal próbálják menteni a menthetőt. A "gyűlölet-termék" úgy tűnik, lejárt.

A rettegő messiás és a hergelés

Vannak jelek, amiket a józan ésszel gondolkodó olvasóink is azonnal észrevesznek. Amikor egy politikus hirtelen görcsösen elkezd egyetlen eseményről posztolni, és minden bejegyzése egyre hisztérikusabb hangvételű, ott valami nincs rendben. Belső források szerint a Tisza Pártnál pánik uralkodik: attól félnek, hogy az október 23-i "Nemzeti Menet" egy kínos bukás lesz, ami leleplezi, hogy a digitális lufi kipukkadt. "Mindent bevet Péter, hogy az embereket felhúzza és egy kis kormányellenes hangulatot teremtsen" A "gyűlölet-termék" polcait tehát fel kell tölteni, hátha a vevők még egyszer rákapnak. Másként a tiszás hazugságokat addig kell ismételgetni, amíg azok igaznak tűnnek.

A digitális önkielégítés művészete (MI-vel)

De mi van, ha a valóság makacs dolog, és az emberek már nem vevők a gyűlöletre? Semmi gond, a "Peti webshop" erre is felkészült: ha nincs valós tömeg, majd csinálnak mesterséges intelligenciával. Ahogy Deák Dániel elemző korábban leleplezte, már a kötcsei "tömegdemonstrációról" is MI-vel hamisított fotókat terjesztettek. Most ugyanez a technika került elő: kamuprofilok terjesztenek egy rossz minőségű, MI-vel generált képet, hogy elhitessék a "történelmi" érdeklődést. Ez a digitális önámítás tökéletes esettanulmánya: a cél már nem a valóság megváltoztatása, hanem egy virtuális valóság teremtése a saját, buborékban élő szavazóik megnyugtatására.

A kétségbeesés hangja (automata hívások)

És ha a hergelés és az MI-hazugság sem elég, jöhet a jó öreg telemarketing. Információink szerint a Tisza Párt kétségbeesett telefonkampányba kezdett, automata hangüzenetekkel próbálják összecsődíteni az embereket. Két konkrét telefonszámról (+36-1-414-5656 és +36-1-414-5757) érkeznek a hívások, amelyekkel egyrészt invitálnak, másrészt próbálják felmérni a várható kudarc mértékét. A technikai leírásuk különösen szórakoztató: "a szám visszahívása után mindig egyest kell nyomni", különben nem számít bele a résztvevők számába. Ez már nem politikai szervezés, hanem egy rosszul megírt telemarketing-szkript.

Konklúzió: a választás a valóság és egy hamisítvány között

Míg a nemzeti oldal a Békemenetre készül, amely a béke, a józan ész és a nemzeti egység mellett áll ki, addig a baloldal új messiása a digitális illúziókeltéssel és a telefonos zaklatással van elfoglalva. A kontraszt nem is lehetne élesebb: a választás egy valós, létező közösség és egy mesterséges intelligenciával hamisított, gyűlöletre épülő "mozgalom" között zajlik.

