Pánik a baloldalon: Míg ők megszorításokat terveznek, a kormány a 14. havi nyugdíjon dolgozik

Gőzerővel dolgozik a kormány a 14. havi nyugdíj bevezetésén – jelentette be Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint a stabil gazdaságnak és a bővülő foglalkoztatottságnak köszönhetően a nyugdíjkassza elbírja a terhet. A hír pánikot keltett a baloldalon, amelynek "szakértői" a megszorításokat és a nyugdíjak adóztatását szorgalmazzák.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
"Most már annyi szekrényből zuhannak ki a csontvázak, hogy egy egész gardrób megtelik" – jelentette ki Szijjártó Péter. A külügyminiszter szerint a Tisza Párt "szakértői" leleplezték a párt valódi, megszorításokra épülő programját, amely a családoktól, a nyugdíjasoktól, a betegektől és a gazdáktól is elvenne.