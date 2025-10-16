Pánik a baloldalon: Míg ők megszorításokat terveznek, a kormány a 14. havi nyugdíjon dolgozik

Történelmi kulturális program indul! Közel 5 milliárd forintból 2000 településre jut el a magyar kultúra. Kattintson a részletekért, és tudja meg, az Ön települése is része-e a programnak!

A Tisza Párt gardróbja tele van a megszorítások csontvázaival + videó

"Most már annyi szekrényből zuhannak ki a csontvázak, hogy egy egész gardrób megtelik" – jelentette ki Szijjártó Péter. A külügyminiszter szerint a Tisza Párt "szakértői" leleplezték a párt valódi, megszorításokra épülő programját, amely a családoktól, a nyugdíjasoktól, a betegektől és a gazdáktól is elvenne.