Pályaorientációs napokat szervez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

A novemberig tartó rendezvénysorozat az agrárszakképzés rendszeréről, intézményeiről, képzéseiről, a beiskolázási lehetőségekről, a szakképzési munkaszerződésről és az ösztöndíjrendszerről, valamint a NAK pályaorientációs eszközeiről is tájékoztatja az érdeklődőket. Az eseményeken a szakképző intézmények képviselői és diákjai mellett szakképzési referensek és gazdálkodók tartanak előadásokat - írták.

A közlemény szerint az érintetteknek nincs reális pályaképük, se kellő ismeretük az agrárszakmákról. A pályaválasztásban fontos a családi iránymutatás, a szülői iránymutatás, ezért a programokra a tanárok és a pályaválasztási tanácsadók mellett a tanulók szüleit is várják. Az eseményeket a NAK honlapján hirdetik meg - tették hozzá.