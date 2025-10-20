Pálovics Emese szerint a választók becsapása, hogy újra indul az időközi választáson a baloldali képviselő + videó

Megosztás itt:

A riportban bemutatott botrányos videó miatt mondott le még júniusban a józsefvárosi balliberális képviselő. A felvételen jól látható, ahogyan Horváth Alexander mögött egy fém tálcán fehér porból formál csíkokat egy férfi. A korábban lemondott képviselő most mégis úgy gondolja, hogy újra elindul az időközi önkormányzati választáson a saját megüresedett helyéért.