Palkovics László: Fegyelmezett harcos vagyok

696 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 344 352-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 128 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 10 853-ra emelkedett. Megérkezett az újabb adag Pfizer-BioNTech-vakcina a Dél-pesti Centrumkórházba. Megérkezett az első Moderna-vakcinaszállítmány Magyarországra - hangzott el az M1-en. A kedden Magyarországra érkezett Pfizer- és Moderna-vakcinaszállítmányok további 51 ezer ember oltását teszik lehetővé - közölte az országos tiszti főorvos. Müller Cecília elmondta: hétfő estig 78 ezer embert oltottak be, a most érkezett vakcinákkal az egészségügyi dolgozók valamint az idősotthonok lakóinak és gondozóinak oltása folytatódik. 60-70 százalékos átoltottságra lenne szükség a nyájimmunitásra – mondta Kacskovics Imre immunológus a Magyarország élőben extra című műsorunkban. A szociális alapszolgáltatásban, a gyermekjóléti alapellátásban, valamint a gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézeti ellátásban dolgozók is jelentkezhetnek a koronavírus elleni célzott csoportos gyorstesztelésre - közölte a Koronavírus Sajtóközpont. Növekszik az oltáspártiak aránya Magyarországon, már ugyanannyian tervezik beadatni a koronavírus elleni vakcinát, mint amennyien nem (45-44 százalék) - írja a Magyar Nemzet. Az érettségi vizsgákig még csaknem négy hónap van hátra, de a kormány nem tervez változtatni az érettségi szabályain és időpontján sem - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára. A doni katasztrófára emlékezett a január 12-i emléknapon a Fidelitas elnöke és országos választmányának vezetője a szervezet Facebook-oldalára feltett videóban. A kormánypártok szerint Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő a szentendrei halottasházból közzétett videójával átlépett minden határt, „szintet lépett a baloldal halálkampánya”. Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője közölte: visszataszító, aljas és kegyeletsértő, amit Hadházy Ákos művel, a kormány elleni gyűlölete miatt elveszítette józan gondolkodását. Minden eszközzel és minden módon megpróbálja elérni a baloldal az Orbán-kormány leváltását, nem feltétlenül Magyarországról, hanem külföldről - mondta Földi László biztonságpolitikai szakértő Magyarország élőben című műsorunkban. Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon közeli bizalmasa most tanácsadóként segíti a főpolgármestert – írja az origo.hu. A portál szerint szerint Tordai Csaba Demszky Gábor kabinetfőnökeként kezdte, majd a Gyurcsány-féle Miniszterelnöki Hivatal államtitkára lett, Bajnai alatt pedig ügyvédként szolgált. Oroszokhoz köthető berlini szervezet fizette jobbikos politikusok afrikai utazását – írja a HVG.hu. A Jobbik azonnali hatállyal felfüggesztette annak az újpesti önkormányzati képviselőjének a párttagságát, aki a hvg.hu híre szerint oroszokhoz köthető szervezet pénzén ment tavaly év végén a Közép-Afrikai Köztársaságba választási megfigyelőnek. Soros György mellett az IMF is beférkőzött a Jobbikba már 2018-ban - nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Volner János, a párt akkori alelnöke. Az idei évtől helyettesítési díjat kapnak azok a bölcsődei dolgozók, akik saját munkájuk ellátása mellett egy másik, munkából kiesett bölcsődei dolgozót helyettesítenek - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Facebook-oldalán. Három japán vállalat összesen 6,5 milliárd forint összegű autóipari beruházást hajt végre Magyarországon, ehhez a kormány 2 milliárd forint támogatást biztosít - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. A koronavírus járvány miatt a jövő hónapban sem lesz határozat a Fidesz Európai Néppárti tagságának ügyében – értesült a Magyar Nemzet. A világban 90,8 millióra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma, 1,94 millióra nőtt a halálos áldozatok száma, és 50,2 millióan meggyógyultak. Az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár benyújtotta az Európai Gyógyszerügynökség felé a koronavírus ellen közösen kifejlesztett oltóanyagának engedélyeztetési kérelmét. Az Európai Bizottság a francia Valneva gyógyszergyártó céggel zárhatja le tájékozódó megbeszéléseit a koronavírus elleni potenciálisan hatékony vakcina felvásárlására a héten, és elindítják a beszerzési folyamatokat. Ukrajnában keddre mintegy ötezer új koronavírusos fertőzöttet jegyeztek fel, emellett ismét sokan, több mint 180-an haltak bele egy nap alatt a betegségbe, velük együtt a járvány eddigi halálos áldozatainak száma meghaladta a húszezret. Szerbiában meghosszabbították a járványintézkedéseket, megkezdődik viszont január 18-ától a tantermi oktatás - közölte az RTS szerb közszolgálati televízió. Montenegróban eközben enyhítettek a korlátozásokon. Csehországban 9294 új fertőzöttet regisztráltak az elmúlt nap alatt, ami közel a kétszerese az előző nap nyilvántartásba vett 5011 esetnek, 213-an meghaltak. Megfertőződött koronavírussal Marcelo Rebelo de Sousa portugál elnök, eddig nincsenek tünetei - közölte az államfői hivatal. Eddig körülbelül 80 ezer embert oltottak be Svédországban az új koronavírus ellen a múlt hónapban indult oltási kampány során - jelentette a skandináv ország közegészségügyi hivatala. Meghaladta a félmilliót a koronavírussal eddig bizonyítottan megfertőzöttek száma a 9,3 milliós Izraelben - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet. Az észak-kínai Hopej tartomány Langfang nevű városát is lezárták, miután a múlt hét vége óta már két másik nagyvárosból is felfüggesztették a közlekedést új, belföldi eredetű koronavírus-fertőzéses esetek megjelenését követően. Szükségállapotot hirdetett Al-Sultan Abdullah malajziai uralkodó országában a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére. Eddig csaknem kilencmillió amerikai kapta meg eddig a koronavírus elleni vakcina első dózisát az Egyesült Államokban - közölte az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és -Megelőzési Központja. A kaliforniai Disneyland Resort az új koronavírus elleni oltások beadásának első nagy központja lesz Orange megyében - jelentette be a hatóság. Donald Trump amerikai elnök szükségállapotot rendelt el Washingtonban január 24-ig - közölte a Fehér Ház, miután a hatóságok biztonsági fenyegetésekre figyelmeztettek Joe Biden megválasztott elnök január 20-i beiktatása kapcsán. Benyújtotta lemondását Chad Wolf ügyvivő amerikai belbiztonsági miniszter, miután bírálta Donald Trump elnököt, amiért annak hívei megostromolták a washingtoni Capitolium épületét. Az Egyesült Államok ismét felvette Kubát a terrorizmust finanszírozó országok listájára - közölte az amerikai külügyminisztérium. Verekedés tört ki az éjszaka egy ciprusi menekülttáborban, legalább 35 migráns megsebesült - jelentették ciprusi hírportálok rendőrségi forrásokra hivatkozva. Indonéziában észlelték a hét végén lezuhant utasszállító repülőgép feketedobozainak jeleit, de a búvárok a több tonnányi törmelék miatt egyelőre nem férnek hozzájuk - közölték a helyi hatóságok. Legkevesebb nyolcan életüket veszették, amikor keddre virradóra tűz ütött ki egy jekatyerinburgi lakótelepi házban. Felborult egy komphajó a Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti részén a Kongó folyón, legalább hatan meghaltak, tizenkilenc embert keresnek - közölte az itt található Tshopo tartomány kormányzóhelyettese. Több mint tízezer háztartás maradt áramszolgáltatás nélkül a dél-szerbiai áradások miatt, hét járásban és Nis városban szükségállapotot hirdettek a hatóságok - közölte a RTS szerb közszolgálati televízió. Legalább 13-an meghaltak, további 26 ember pedig eltűnt a hét végén földcsuszamlásokban és áradásokban Indonézia Nyugat-Jáva tartományában - jelentették hivatalos források. Jelentősen nő a koronavírus-fertőzöttek gyógyításához szükséges plazmagyűjtési pontok száma és kapacitása Magyarországon - közölte az Országos Vérellátó Szolgálat. Elhunyt nőt találtak Salgótarján közterületén. Mivel felvetődött az idegenkezűség gyanúja, nyomozást indítottak az ügyben, és egy embert elő is állítottak - közölte a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Elfogott a rendőrség egy férfit és egy nőt, aki több mint egy hétig fogva tartotta és bántalmazta két lakótársát decemberben Budapesten, miután tudomást szereztek egyikőjük nyolcmillió forintos örökségéről - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Lakástűzben meghalt egy ember a Hajdú-Bihar megyei Bagamérban kedden reggel - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kommunikációs szolgálata. Néhány helyen tovább nőtt a szálló por miatti légszennyezettség; északkeleten három településen veszélyes a levegőminőség. A férfiaknál a labdarúgó Szoboszlai Dominikot, a nőknél a cselgáncsozó Karakas Hedviget választotta meg a 2020-as év sportolójának a Magyar Sportújságírók Szövetsége. Babos Tímea három szettben legyőzte a francia Tessah Andrianjafitrimót az ausztrál nyílt teniszbajnokság Dubajban zajló selejtezőjének második fordulójában, így már csak egy siker választja el a főtáblára kerüléstől. Jégkorong Erste Liga: MAC HKB Újbuda - Corona Brasov Wolves 1:2; Opten Vasas HC - Sport Club Csíkszereda 2:4 A Magyar Kézilabda Szövetség elnökségének döntése alapján a magyar női válogatottnál Elek Gábor szövetségi kapitányként, Danyi Gábor edzőként dolgozik tovább a márciusi olimpiai selejtezőig. A korábbi híreknek megfelelően márciusról novemberre halasztották a Forma-1-es Ausztrál Nagydíjat, így a világbajnoki sorozat március 26-28-án, Bahreinben indul.