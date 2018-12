Palkovics László: egy matematikus sem érthet mindenhez

Gulyás Gergely korábban cáfolta Palkovics László azon állítását, miszerint a gazdaság szereplői kérték volna kormányt a túlóratörvény meghozására. Palkovics László ezt nem cáfolta, ám mint mondta: a gazdaság szereplőivel miniszterként napi kapcsolatban van. Nem kell túlzott bölcsesség és előrelátás ahhoz, hogy világos legyen, hogy elértük a legmagasabb foglalkoztatottságot, ami azt jelenti, hogy elért a gazdaság egy plafon t – mondta a miniszter. A hiányzó munkaerőt ezért valahogy pótolni kell. Az egyik megoldás az, hogy közmunkából a munkaerő piacra vezetjük át a munkaerőt, a másik megoldás pedig a túlmunka – tette hozzá. A munkaerő-lízingnél sokkal jobb megoldás a mostani, mert a vállalatok a saját értékes dolgozóik önkéntes munkájával tudják feltölteni a hirtelen támadt hiányokat.

Az MTA-val kapcsolatos vitát is politikailag vezéreltnek véli a Miniszter. Mint mondta, a Kormány döntése pusztán arra vonatkozott kezdetben, hogy a Tudományos Akadémia és egyúttal az egyetemek kutatási pénzei a Minisztérium alá kerültek. Az MTA szerint ez kézi vezérlést jelent. Az MTA a költségvetésének nagy részét azonban eddig is az államtól kapta, külső bevételei eddig is töredéknyiek voltak. A minisztériumi források azért is csoportosultak egy helyre most, mert maga a minisztérium is pont azért jött létre, hogy a kutatási struktúra egységét megteremtse és ezek a források ne szóródjanak szét – mondta el Palkovics László. Az akadémikusok tiszteletdíja, a kutatási összegek nem változnak, sőt a a kormány szándéka épp az ellenkezője a vádaknak: sokkal több forrást akar adni az innovációnak és kutatásnak – erősítette meg Palkovics László.