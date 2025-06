Palkovics László: a MILAB az egyik legsikeresebben működő nemzeti laboratórium

Megosztás itt:

A MILAB azzal a céllal jött létre, hogy erősítse Magyarország pozícióját az MI területén, és így vált az egyik legsikeresebben működő nemzeti laboratóriummá, amely erőteljesen kapcsolódik a 2018-ban cégek, egyetemek, tudományos műhelyek által létrehozott Mesterséges Intelligencia Koalícióhoz, a digitális jólét programokhoz és együttműködik azokkal a nemzeti laborokkal is, amelyek más-más területen, de szintén alkalmaznak MI-t - hangsúlyozta Palkovics László.

Elmondta azt is, hogy jelenleg kompetenciatérképet fejlesztenek, amelyből néhány hét múlva kiderül, hogy Magyarországon ki mit tesz a mesterséges intelligencia területén, de már most jól látszik, hogy Magyarország a terület élvonalában van.

Felidézte: az 1970-es 80-as évek óta foglalkoznak a magyar kutató intézetekben a mesterséges intelligenciával. Ennek köszönhető, hogy Magyarország jól áll a mesterséges intelligencia kutatása, fejlesztése területén - tette hozzá. Elmondta, hogy 2020-ban - Finnország, Svédország és Egyesült Királyság után - Magyarország volt a negyedik ország Európában, ahol kormányzati szinten mesterségesintelligencia-stratégiát dolgoztak ki. Palkovics László kitért arra, hogy már öt év telt el a stratégia megalkotása óta, ezért szükségessé vált a stratégia átdolgozása, amely hamarosan elkészül.

Bódis László innovációért felelős helyettes államtitkár elmondta: a mesterséges intelligencia nem csupán egy technológiai újítás, hanem magában hordozza a gazdasági, társadalmi áttörés lehetőségét is, ezért jött létre a Mesterséges Intelligencia Koalíció. Kiemelte: a MILAB tíz partnert fog össze és jól betölti szerepét, kiderült például, hogy hol és milyen képességeket lehet elvinni a gazdasági hasznosításig. Azokat a laboratóriumokat, amelyek hozták az elvárt eredményeket, továbbra is kiemelten kell támogatnunk - mondta. Beszélt arról is, hogy olyan a gazdasági hasznosítási potenciállal rendelkező projekteket érdemes támogatni, amelyek elősegítik a jólétet és a gazdaság növekedését.

Jakab Roland, a HUN-REN vezérigazgatója, a Mesterséges Intelligencia Koalíció elnöke úgy fogalmazott: a MILAB nemcsak kutatóhely, hanem dinamikusan fejlődő ökoszisztéma, amely példaértékűen működik együtt az iparral. A MILAB és a HUN-REN együttműködésében megvalósuló innovációk már most kézzelfogható eredményeket hoznak: az egészségügyben, a távközlésben, az államigazgatásban egyaránt hatékony a működés és jelentős gazdasági hasznot eredményeznek.

A MILAB által közvetlenül ipari szereplőkkel kötött együttműködés bevétele már meghaladja a 2 milliárd forintot, ez jól mutatja, hogy 2020 óta jelentős eredményt értünk el - közölte. Elmondta, hogy a gazdasági transzfer felgyorsítása érdekében a közelmúltban megkezdte működését a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat technológiatranszfer cége, a Hunrentech, amely a tudományos eredmények gyakorlati hasznosításában fog közreműködni.

