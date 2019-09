Palkovics: Kiemelt érdek a vasút térnyerése a közlekedésben

Inkorrektnek, törvénytelennek és antidemokratikusnak tartja Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, amit Magyarországgal szemben eddig elsősorban a brüsszeli bürokrácia a migráció ügyében tett. A keresztény értékek és a kereszténydemokrácia nem a múlt, hanem a jövő - mondta Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenéséért felelős államtitkára. A települési önkormányzatok bevált családbarát programjait az egész Kárpát-medencében ismertté kellene tenni, hogy bárhol bevezethetők legyenek - mondta Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke. Családbarát önkormányzatokat díjazott a Nagycsaládosok Országos Egyesülete - az elismerést idén 16 önkormányzat vehette át. Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hangsúlyozta: az önkormányzatok szerepe megkerülhetetlen a települések életében, ha a családtámogatásról beszélünk, de ehhez a magyar kormány intézkedései is elengedhetetlenek. A szociális és gyermekvédelmi terület a közösség ügye, a közösség védelmére szorul - jelentette ki Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár. Magyarországot erős és határozott nemzetstratégia jellemzi, ez bizonyítottan gazdasági és társadalmi sikerre vezeti az országot – mondta Gion Gábor pénzügyekért felelős államtitkár. Hiába tűzött ki a Nemzeti Választási Bizottság 2715 települési és 64 területi nemzetiségi választást, ha nem lesz elegendő számú jelölt, a voksolást nem mindenhol tartják meg október 13-án. Több mint hárommillióan támogatják a Fidesz-KDNP-t a Nézőpont Intézet legfrissebb felmérésére szerint. A kutatásból kiderül: a Fidesz-KDNP a leadott szavazatok 53 százalékát szerezné meg egy aktuális választáson. Nem vizsgálta ki a DK Gyurcsányné korrupt, brüsszeli asszisztensének ügyét, noha a párt korábban ígéretet tett erre - írja az Origo. A józan ésszel és az ajánlások gyűjtését szabályozó törvények szellemével is ellentétes az, hogy a hírek szerint aránytalanul nagy mennyiségben vett fel ajánlóíveket Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt stábja – írta a Magyar Hírlap. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke szerint Karácsonyék eljárása nem jogszabályellenes, mégis ésszerűtlen, és a korábbi évek szavazói adatokkal való visszaélései miatt „rossz emlékeket idéz fel”. Jogtalanul használta a Központi Statisztikai Hivatal logóit Gémesi György gödöllői polgármester – írja a Magyar Nemzet. A lakosság négyötöde szavazhat a Fidesz-KDNP jelöltjeire az önkormányzati választásokon – közölte Kósa Lajos, a párt önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke. Az országgyűlési képviselők mentelmi jogának eltörlésére szólítja fel a pártokat a Mi Hazánk Mozgalom. Kiemelt fenntarthatósági érdek a környezetkímélő megoldások, a vasút térnyerése a közlekedésben, a személyszállításban és az árufuvarozásban egyaránt - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Hazaérkezett Litvániából a Magyar Honvédség Balti Fegyveres Légvédelmi Készenléti Alegysége - a 4 hónapos szolgálat során a katonák a három Balti ország légtérrendészeti feladatait látták el a Gripenekkel. Erős biztosjelöltnek számít Trócsányi László volt igazságügy-miniszter - mondta Párkányi Eszter, az Alapjogokért Központ elemzője. Mintegy harmadával nőtt a migránsok száma a Nyugat Balkánon - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Egyes nyugat-európai országok szocialista típusú gazdaságpolitikával akarják megtörni Közép-Európa versenyelőnyét - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy lengyelországi gazdasági fórumon. A szocialista és liberális kormányok korrupciós ügye vastagon hozzájárul az Európai Unió csalás elleni hivatala jelentésében fogalt ajánlásokhoz - jelentette ki Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő Brüsszelben. Az RMDSZ nem támogatja a Viorica Dancila vezette román kormányt, így nem fogja megszavazni a csak szociáldemokrata minisztereket magában foglaló kabinetet - jelentette ki Kelemen Hunor, a szövetség elnöke. Megszavazta a londoni parlament azt az ellenzéki javaslatot, amely lehetővé teszi, hogy napirendre vegyék a megállapodás nélküli Brexit tilalmát célzó törvénytervezet. Boris Johnson brit miniszterelnök megerősítette, hogy kormánya kész október közepén előrehozott parlamenti választásokat tartani, ha az ellenzék törvényt alkot a brit EU-tagság megállapodás nélküli megszűnésének tilalmáról. Könnygázzal oszlatta szét a görög rendőrség a Leszbosz szigetén található móriai menekülttáborban a tüntetést, amely során az ott tartózkodó, kísérő nélkül érkező kiskorúak tiltakoztak a rossz életkörülmények ellen, és követelték elszállításukat. Az amerikai védelmi minisztérium 3,6 milliárd dollárt csoportosít át a déli határokon tervezett fal építésére - jelentette be Jonathan Rath Hoffman, a védelmi tárca szóvivője. A regionális válságok és a fegyverzetellenőrzés kérdéseire kiterjedő együttműködés lehetőségeiről tárgyalt Florence Parly francia és Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter. Az összes politikai fogoly szabadon engedésére szólította fel Észak-Koreát Antonió Guterres ENSZ-főtitkár. Az amerikai kormány szankciókat hozott az iráni Űrhajózási Hivatal ellen - jelentette be az amerikai külügyminisztérium. Hongkong kormányzója visszavonta a sokat vitatott kiadatási törvénytervezetet. Több mint nyolcvan embert vett őrizetbe a rendőrség a Dél-afrikai Köztársaságban a három napja tartó zavargásokkal összefüggésben. Az ukrajnai Petrikiv faluban robbanószerkezetet dobtak egy egyetemi rektor házának udvarába - a detonáció következtében a férfi és felesége súlyosan megsebesült. Életét vesztette mindkét pilótája a Szu-25B típusú orosz kiképző repülőgépnek, amely a Sztavropoli területen zuhant le. 20 ember meghalt és 12 megsérült egy tűzijátékgyárban bekövetkezett robbanásban az észak-indiai Pandzsáb állam területén. A spanyol rendőrség negyven tő marihuánát foglalt le Igualadában a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körversenyt közvetítő televíziós helikopterének segítségével. Táskába rejtve próbált meg felvinni a repülőre egy csecsemőt egy amerikai nő egy Fülöp-szigeteki repülőtéren. A Dél-Kalifornia partjainál leégett kirándulóhajó 34 utasa közül senki nem élhette túl a katasztrófát - erősítette meg Bill Brown, Santa Barbara megye seriffje. A Dorian a Bahama-szigetek 29 lakott szigetének csaknem mindegyikén végigsöpört. Az ENSZ szerint az ott élőknek átfogó humanitárius válsággal kell szembenézniük. A kettes erősségű Dorian hurrikán várhatóan csak Florida partjai mentén, a félszigettől távol halad el - jelentette az amerikai Országos Hurrikán Központ. Mintegy negyvenmillió forint adomány gyűlt össze a Srí Lankán húsvétkor elkövetett terrortámadásban meghalt áldozatok hozzátartozóinak segítésére és a templomok helyreállítására - közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága. Két határsértőt fogtak el Röszke közelében, akik az ideiglenes biztonsági határzárat megrongálva jutottak be az ország területére - ellenük büntetőeljárás indult. Munkásokat szállító busz és kisteherautó ütközött össze a 81-es út 26. kilométerénél, Mór térségében - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság. Tovább bővült az afrikai sertéspestis miatti fertőzött terület Magyarországon, az intézkedések elsősorban a vadgazdálkodókat érintik - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. December 14-én szigorodnak a növényegészségügyi előírások, az új szabályozás előírja az útipoggyász kötelező ellenőrzését, illetve az eddigiekhez képest szigorúbban jár el a kis mennyiségben behozott növények, növényi termékek kapcsán is. Asztalitenisz csapat Eb, nők: Magyarország - Belgium 3:0 Szántó Évát a Nemzetközi Evezős Szövetség linzi kongresszusán beválasztották a szervezet végrehajtó bizottságába. Feczkó Tamást nevezte ki vezetőedzőnek a labdarúgó OTP Bank Ligában öt fordulót követően sereghajtó DVTK. Barcelonában megműtötték Fiola Attilát, a MOL Fehérvár FC válogatott labdarúgóját.