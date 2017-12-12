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Pálfordulás történt az Állami Számvevőszéken?

Hír TV

2017. december 12., kedd 12:05, frissítve: kedd 12:48

A Hvg.hu úgy tudja, hogy az ÁSZ tavasszal még nem tartotta elégségesnek a tiltott pártfinanszírozás szabályozását.

A szervezet ezért is örült meg annak, hogy a Fidesz a párttörvény módosításával szabályozta volna újra a közterületi plakátkampányokat, szűkítve az ellenzék mozgásterét. A kétharmados jogszabály azonban nem ment át a parlamenten, így érvényben maradt az eredeti, az ÁSZ által kifogásolt, általános jellegű szabályozás. A számvevőszék aggályai az elmúlt hónapokban eloszlottak, a szervezet a változtatás nélkül hagyott párttörvény alapján marasztalta el a Jobbikot az Orbán Viktor miniszterelnököt támadó plakátokért.

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Állami Számvevőszék

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