Palesztinpárti tüntetők dúlták fel Velencét: Izrael-ellenes zavargással sokkolták a filmfesztivált + videó

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke határozottan cáfolja az adóemelés terveit, ám korábbi ígéretei és tettei közötti ellentmondások – mint például a politikai szerepvállalás kezdeti tagadása, majd brüsszeli szerepvállalása – újra kérdéseket vetnek fel szándékai őszinteségéről.

A rengés Kabulban is érezhető volt, és a pakisztáni határon túl is házak dőltek romba. Az áldozatok száma tovább nőhet, ahogy a mentőcsapatok elérik a nehezen megközelíthető területeket.

Rendőrkutyák parádéja Zuglóban: látványos tanévnyitó mutatta meg, hogyan kelj át biztonságosan a zebrán Egy zuglói iskola tanévnyitóján rendőrkutyákkal szemléltették a biztonságos közlekedés fontosságát, kiemelve a zebra körültekintő használatát. Az iskolakezdés idején megszaporodó gyalogosok és kerékpárosok, köztük sok kisgyermek miatt a rendőrség látványos bemutatóval hívta fel a figyelmet a balesetmegelőzésre.