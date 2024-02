Palesztinok gyülekeztek a fővárosban, a szivárványos zászló is feltűnt közöttük + videó

Egészen szürreális jelenetek zajlottak Budapesten: a fővárosban pénteken a kora esti órákban kezdődött egy demonstráció az angyalföldi Teve utcában, amelyen többek között a hazánkban élő palesztinok is utcára vonultak, hogy országukért tüntessenek. Mivel korábban betiltották, hogy a palesztinokért tüntethessenek, így most azért tüntettek, hogy tüntethessenek – számolt be róla a Mandiner .

