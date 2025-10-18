Palesztin-párti provokátorok akadályozták meg az izraeli professzor ELTE-re tervezett előadását

Megosztás itt:

Az ELTE helyszínén jelenlévő egyik szemtanú beszámolója szerint az előadáson körülbelül húsz hallgató vett részt, köztük öt, palesztin kendős (keffijés) személy. A kurzust szervező ELTE hebraisztika szak részéről Bíró Tamás köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a szót az izraeli professzornak. Yakobson azonban nem tudta elkezdeni az előadását, mert a palesztin kendős csoport hangos tiltakozásba kezdett. Közülük egy lány különösen agresszívan viselkedett, és angolul kiabálva kijelentette, hogy nem fogja megengedni, „hogy az egyetemen politikai propagandát folytassanak a népirtás mellett”.

Yakobson professzor igyekezett párbeszédet kezdeményezni és vitakeretek között tartani az incidenset, ám kísérlete nem járt sikerrel. A szervezők ezt követően felszólították a rendzavarókat, hogy hagyják el a termet, de ők ennek nem tettek eleget, és a helyszínre hívott ELTE-s biztonsági őrök sem tudták rendezni a helyzetet.

Ezt követően a szervezők a dékáni hivatal útmutatását kérték abban, hogy szükség esetén kérhetnek-e hatósági beavatkozást. A hivatal válasza szerint, ha a helyzetet nem tudják házon belül megoldani, az előadást fel kell függeszteni. Végül így is történt – a zavarkeltők tehát elérték céljukat. A Szombat értesülései szerint a kurzus további részeit ezután online formában fogják megtartani. Az ELTE-n történt incidensről készült videó IDE KATTINTVA tekinthető meg.

Fotó: képernyőfotó