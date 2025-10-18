Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 18. Szombat Lukács napja
Jelenleg a TV-ben:

TF 100 - Száz éve a pályán

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Palesztin-párti provokátorok akadályozták meg az izraeli professzor ELTE-re tervezett előadását

2025. október 18., szombat 10:35 | HírTV
ELTE Háború Izraelben Alexander Yakobson palesztin-párti provokátorok

Október 16-án tartotta volna angol nyelvű előadását az ELTE BTK egyik tantermében Alexander Yakobson, a Jeruzsálemi Héber Egyetem történésze. „Diverzitás és demokrácia az izraeli társadalomban” című, háromrészes kurzusnak ez lett volna az első alkalma.

  • Palesztin-párti provokátorok akadályozták meg az izraeli professzor ELTE-re tervezett előadását

A cikk a Neokohn.hu oldalán is elérhető.

Az ELTE helyszínén jelenlévő egyik szemtanú beszámolója szerint az előadáson körülbelül húsz hallgató vett részt, köztük öt, palesztin kendős (keffijés) személy. A kurzust szervező ELTE hebraisztika szak részéről Bíró Tamás köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a szót az izraeli professzornak. Yakobson azonban nem tudta elkezdeni az előadását, mert a palesztin kendős csoport hangos tiltakozásba kezdett. Közülük egy lány különösen agresszívan viselkedett, és angolul kiabálva kijelentette, hogy nem fogja megengedni, „hogy az egyetemen politikai propagandát folytassanak a népirtás mellett”.

Yakobson professzor igyekezett párbeszédet kezdeményezni és vitakeretek között tartani az incidenset, ám kísérlete nem járt sikerrel. A szervezők ezt követően felszólították a rendzavarókat, hogy hagyják el a termet, de ők ennek nem tettek eleget, és a helyszínre hívott ELTE-s biztonsági őrök sem tudták rendezni a helyzetet.

Ezt követően a szervezők a dékáni hivatal útmutatását kérték abban, hogy szükség esetén kérhetnek-e hatósági beavatkozást. A hivatal válasza szerint, ha a helyzetet nem tudják házon belül megoldani, az előadást fel kell függeszteni. Végül így is történt – a zavarkeltők tehát elérték céljukat. A Szombat értesülései szerint a kurzus további részeit ezután online formában fogják megtartani. Az ELTE-n történt incidensről készült videó IDE KATTINTVA tekinthető meg.

Fotó: képernyőfotó

További híreink

Fésűs Nelly alig hitt a szemének – kislánya olyat tett, amit senki sem várt

Donald Trump ismét elismerően beszélt a magyar miniszterelnökről + videó

Újra rátalált a szerelem Eminemre - közös munkából szövődött a románc

A magyar válogatott remek hírt kapott a FIFA-tól, miközben az írek és az örmények a fejüket foghatják

A rangadó előtt derült ki, a Fradi edzője az íreket választja

Egymás torkának esett a két elvakult Magyar Péter-rajongó, Pankotai Lili és Mérő Vera

Ez az esküvői fotó buktathatja le a Gyurcsány-Dobrev párt, hogy érintettek egy pedofil bűncselekmény sorozatban?

ICEHL: Legyőzte az utolsó helyezettet a Ferencváros hazai jégen

Amerikáig menekült az október 7-ei vérengzésben résztvevő palesztin terrorista – letartóztatták

További híreink

Amerikáig menekült az október 7-ei vérengzésben résztvevő palesztin terrorista – letartóztatták

Robert Fico üzent a budapesti békecsúcs kapcsán

Sokkoló tragédia a síneken Veszprém és Kádárta között

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Európai Bizottság: Vlagyimir Putyin beléphet az Európai Unió területére
2
Robert Fico üzent a budapesti békecsúcs kapcsán
3
Továbbra is zavarodottság jellemzi az Európa Unió vezetőit a budapesti békecsúccsal kapcsolatban + videó
4
Donald Trump ismét elismerően beszélt a magyar miniszterelnökről + videó
5
Fontos dolgot jelentett be Orbán Viktor a budapesti békecsúcs ügyében
6
Vezércikk – Donald Trump rendkívüli bejelentése: Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal + videó
7
Sortűz alá vette a DK a gyónási titkot – a katolikus vezetés megdöbbent
8
Amerikáig menekült az október 7-ei vérengzésben résztvevő palesztin terrorista – letartóztatták
9
Magyar Péter szerint miatta találkozik Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapesten + videó
10
Donald Trump közölte Zelenszkijjel: „itt az ideje megállapodni" a háború lezárása érdekében

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!