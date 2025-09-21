Paláver – Óriási siker a DPK-találkozó + videó

Ez idáig 45 induló és 30 érkező járatot törölt vasárnap a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér egy, az informatikai rendszereit ért kibertámadást követen, további járattörlésekre, késésekre és hosszú várakozásra kell számítani - közölte a brüsszeli légikikötő tájékoztatását ismertetve a Le Soir című, francia nyelvű belga napilap internetes oldalán vasárnap.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Menczer Tamás ismét bebizonyította, hogy nem fél kimondani az igazságot. A Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóján a magukat függetlennek és objektívnek nevező baloldali újságírók próbálták provokálni, de kemény választ kaptak. A politikus videón is megmutatta, hogyan működik a baloldali propaganda.