Belföld

Paláver – Óriási siker a DPK-találkozó + videó

2025. szeptember 21., vasárnap 17:00 | HírTV

A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora a szócsaták bajnokaival. Műsorvezető: Czirják Imre.

  • Paláver – Óriási siker a DPK-találkozó + videó

További híreink

Kiderült a nagy titok, Dolly elárulta, miért oszlott fel a Hungária

Elszabadult a pokol, botokkal lincselnének egy beteg embert: ez a Magyar Péter-féle Tisza Párt igazi arca?

Élete egyik legkülönlegesebb élményét élte át Marsi Anikó a DPK gyűlésén

Így változott az Azeri Nagydíj rajtsorrendje a büntetés után

Böde Dániel sem bírt csendben maradni, kitálalt Kubatov Gábor és Bognár György balhéjáról

Lengyel Tamás borította a bilit, leleplezte Magyar Pétert, Hernádi Judit is képbe került

Menczer Tamás odaszólt a ,,független" sajtónak + videó

Vasárnapi sportműsor: Arsenal–Man. City, Lazio–Roma, Azeri Nagydíj

12 ezer ember örömujjongása a Columbia Egyetem magyar professzorának szavai nyomán

Lövöldözés, gyújtogatás, késelés: a svédek megelégelték a kormányuk tehetetlenségét + videó

Ember Márk vezetésével állótapssal ünnepelte a közönség a musicalszínházként újjászületett Erkelt

Több mint 70 járatot törölt a brüsszeli nemzetközi repülőtér vasárnap

 Ez idáig 45 induló és 30 érkező járatot törölt vasárnap a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér egy, az informatikai rendszereit ért kibertámadást követen, további járattörlésekre, késésekre és hosszú várakozásra kell számítani - közölte a brüsszeli légikikötő tájékoztatását ismertetve a Le Soir című, francia nyelvű belga napilap internetes oldalán vasárnap.

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Újraindult a forgalom a Keleti pályaudvaron

 A Keleti pályaudvar újra fogad és indít vonatokat, a pályaudvarra fokozatosan engedik rá a teljes forgalmat - közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója közösségi oldalán vasárnap.
Menczer Tamás odaszólt a ,,független

 Menczer Tamás ismét bebizonyította, hogy nem fél kimondani az igazságot. A Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóján a magukat függetlennek és objektívnek nevező baloldali újságírók próbálták provokálni, de kemény választ kaptak. A politikus videón is megmutatta, hogyan működik a baloldali propaganda.
