Palackvadászat és szelektív szemétgyűjtés a Szigeten + videó

A Sziget bejárata előtt úgynevezett palackvadászok szedik ki a konténerekből a műanyag szemetet, míg a Sziget területén lévő REpontnál az újrahasznosítás jegyében történik a gyűjtés.

Érkeznek a hétvégi szigetlátogatók, ahogy mögöttem is látszik, a műanyag flakonjaikat a fekete zsákokban tudják elhelyezni, amik elég sűrűn ki vannak téve a bejáratig. Így azért megjelentek a palackvadászok is, akik kihasználva ezt a lehetőséget, 50 Ft-ért visszaváltják ezeket a palackokat a közeli bevásárlóközpontban. Bent a Szigeten a REpontot még nem valósították meg, viszont szelektív hulladékgyűjtésre már most is van lehetőség.

A flakonok folyamatosan gyűlnek a bejáratnál, hisz az újonnan érkezőkkel együtt azok is itt várakoznak, akik városnézés miatt hagyták el a Szigetet. A fesztiválra ugyanis semmilyen italt nem lehet bevinni.

A zöldebb fesztiválozás jegyében a Szigeten hagyott sátrak anyagából például övtáska készül. A megunt kempingfelszereléseket pedig majd az arra kijelölt gyűjtőhelyeken lehet leadni, ezeket pedig jótékonysági célokra adományozzák el a szervezők.