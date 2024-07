Pál Feri atya: A boldogság mindaz a rossz, ami ma nem történt meg velem

„A legtöbb ember felkel reggel, és elindul a pofonjáért. Addig megy, míg be nem szerzi” – summázta sokaknak az élethez kapcsolódó alapállását Pál Feri. Ezt azonban felül lehet írni, ha – még a nehéz helyzetekben is – másokat nem a magunk boldogságának eléréséhez használunk eszközként, hanem mintegy célként tekintünk rájuk, és azon ügyködünk, hogy az ő boldogságukat elősegítsük. „Következetesen emberszámba venni másokat – búcsúzott a Szélrózsa közönségétől Pál Feri – igazi mestermunka, nektek való feladat.”

Mégis mitől lehetünk akkor elégedettek és boldogok? Mit csinál másképpen a nagy többséghez képest az emberek harminc százaléka? Három közös vonásuk van – fűzte tovább gondolatait a mentálhigiénés szakember. Egyrészt észreveszik életükben a szépet és a jót, és kapcsolódnak mindahhoz, ami értékes. Tudatában vannak a kincseiknek, vagy ahogyan Simone Weil francia filozófusnő is megfogalmazta: vágyakoznak az után, ami már az övék. Másrészt nem csupán reménykednek valaminek a megvalósulásában – sőt nem is csak imádkoznak érte –, hanem döntenek és elköteleződnek. Harmadrészt pedig hálásak az életükért, mindazért, amijük van, amit elértek – és azért is, amitől megőriztettek. Ahogy Viktor Emil Frankl holokauszttúlélő osztrák pszichiáter mondta: „A boldogság mindaz a rossz, ami ma nem történt meg velem.”

