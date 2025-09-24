Keresés

Belföld

Pál atya, az ellenzéki gyűlölet célpontja: azok, akik megpróbálták bántalmazni, most Orbán Viktorral néznek szembe + videó

2025. szeptember 24., szerda 20:00 | Origo.hu

Egy idős pap bántalmazása a templom kapujában: ez az eset messze túlmutat a politikai vitákon. A miniszterelnök sem hagyja szó nélkül a 82 éves pap elleni támadást. Orbán Viktor a politikai ellenféllel, Hadházy Ákossal szemben egyértelműen kiáll a keresztény közösség mellett, és a gyűlölet terjedésének megállítását kéri.

  Pál atya, az ellenzéki gyűlölet célpontja: azok, akik megpróbálták bántalmazni, most Orbán Viktorral néznek szembe + videó

A szívszorító támadás, ami mélyen megrendítette az országot

Képzelje el, ahogy egy 82 éves, becsületben megőszült ferences szerzetes, Pál atya elhagyja a templomot, ahol az egész életét szolgálta. A Ferenciek tere megszokott nyüzsgése helyett azonban egy gyűlölettel teli tömeg fogadja, amely egy politikai demonstráció álarca mögé bújik. Ami történt, az nem politikai vita volt, hanem egy erőszakos, megfélemlítő támadás egy idős ember ellen, akit csak a hite és a közössége védelme hajtott. Az ellenzéki, Hadházy Ákos nevével fémjelzett tüntetés a vallási gyűlölet sötét arcát mutatta meg, ami mélyen megsebezte a magyar keresztény közösséget.

A papok bántalmazása elfogadhatatlan

A papok és lelkészek az emberek szolgálatában állnak, és az erőszak, amellyel Pál atyát illették, mélyen sérti a keresztény értékeket. Ez a cselekedet nem csak Pál atyát érte, hanem az egész magyar hívő közösséget. A támadás egy olyan szomorú bizonyíték arra, hogy a politikai gyűlölet mennyire elvakíthatja az embereket, és képes vallási jelképeket, idős embereket is célba venni. A keresztény hívők számára Pál atya elleni támadás nem csupán egy sajnálatos incidens, hanem egy közvetlen, frontális támadás a hitük ellen.

A miniszterelnök határozott kiállása

A gyűlölet erőinek azonban most egy határozott politikai akarat állja útját. Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi médiában kiállt Pál atya mellett, és egyértelmű üzenetet küldött: a kormány és a nemzeti oldal nem engedi, hogy a gyűlölet terjedjen. A kormányfő szolidaritásra hívott, és felszólította a keresztényeket, hogy vegyenek részt a Ferenciek terén tartott esti szentmisén, amelyet a hit és a közösség védelméért ajánlanak fel.

Orbán Viktor bejelentése nem pusztán politikai gesztus, hanem a magyar papok és a hívők védelmének egyértelmű szándéka. A miniszterelnök a gyűlölet parancsolóinak "sötét erőkről" beszélt, amivel arra utalt, hogy a papok bántalmazása elfogadhatatlan és sosem maradhat büntetlenül. A szolidaritási mise, amelyet a miniszterelnök hirdetett, azt jelzi, hogy a keresztény közösség egységesen áll ki Pál atya mellett, és kiáll az erőszakkal szemben.

Fotó: Németh Kata / Index

Több holttestet találtak Győr-Moson-Sopron vármegyében

Megfagyott a levegő az ülésteremben – Semjén Zsolt a leghatározottaban visszautasította a rágalomhadjáratot + videó

A koreaiak titkos fegyvere, ami leolvasztja a kilókat és erősíti az immunrendszert

„Bajba kerülök, ha válaszolok” – Xabi Alonso megszólalt, miután felhúzta Viníciust

Csoda: A 13 éves, pizsamás fiú a repülőgép futóművében utazott – túlélte a hihetetlen légi kalandot

Orbán Viktor megöléséről ábrándozik a Szőlő utcai botrányt kirobbantó álhírgyáros baloldali „szakértő”

„Puccskísérlet” – Kocsis Máté szerint egy, az állammal szembeni brutális támadás történt, aljas vádakkal

A FIFA a 2030-as vb 64 csapatosra bővítéséről tárgyalt

Kollégánk hiába szembesítette a tényekkel Ilaria Salist, neki csak gyalázkodásra futotta + videó

Kollégánk hiába szembesítette a tényekkel Ilaria Salist, neki csak gyalázkodásra futotta + videó

A péntek a szlovákoknak gyásznap, a magyar gazdaságnak történelmi dicsőség lesz

Vérfagyasztó fordulat az eltűnt Kaszás Nikolett ügyében: jelentkezett egy magát gyilkosnak mondó férfi

A futsal, ami nem a futballról szólt - A román szurkolók egymást verték

A futsal, ami nem a futballról szólt - A román szurkolók egymást verték

 A futsal történetének egyik legnagyobb botránya robbant ki Craiovában, ahol a magyar és a román futsalválogatott Európa-bajnoki selejtezője drámai körülmények között szakadt félbe. A mérkőzés, amelynek a sportról és a fair playről kellett volna szólnia, a gyűlölet és az erőszak színterévé vált.

