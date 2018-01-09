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Pakson is hasít a MÁV beszállítója

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2018. január 9., kedd 12:21, frissítve: kedd 12:55

800 millió forintért bérel a Mercarius Kft.-től személyautókat és haszongépjárműveket az atomerőmű bővítésével megbízott állami cég.

A keretmegállapodás nyolc évre szól, a szerződéses összeg tartalmazza a flotta üzemeltetésének költségeit is. A flotta nagy részét a vezetőknek, alkalmazottaknak szánt autók teszik ki: a Paks II. Zrt. igazgatóinak több mint tíz kocsit szereznek be. A Mercarius Kft. tavaly nyáron lett a MÁV beszállítója, a cég 14 milliárdot kap a vasúti társaság járműflottájának üzemeltetéséért. A végleges ár a MÁV-nál 25 százalékkal lett magasabb a becsült ellenértéknél.

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paksi bővítésPaks II.

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