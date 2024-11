Paksi Atomerőmű: nemzetközi vizsgálat ismerte el az erőmű elkötelezettségét a biztonságos üzemeltetés mellett

Juhász László, az OAH hatósági elnökhelyettese a közleményben úgy fogalmazott, a nemzetközi felülvizsgálat nem tett olyan észrevételt, amely megkérdőjelezte volna a Paksi Atomerőmű magas biztonsági szintjét. A most záruló vizsgálat ajánlásai, javaslatai ennek a biztonsági szintnek a hosszú ideig történő megőrzését, következetes fejlesztését támogatják, és ezt célozza az Országos Atomenergia Hivatal hatósági felügyeleti tevékenysége is - olvasható a közleményben.

Kiemelték, a NAÜ biztonsági irányelvein alapuló vizsgálatot lezáró jelentéstervezet több jó gyakorlatot is azonosított a Paksi Atomerőmű tevékenységében, ezeket később a szervezet tagságán keresztül a nemzetközi szakmai közvéleménnyel is megosztja.

