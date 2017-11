Paks II.: veszteség, függőség, eladósodás?

Eladósodhat az ország a paksi bővítés miatt, az ellenzék és a szakma szerint a beruházás továbbra is drága és elavult. A keddi kormányzati bejelentés szerint elkezdik lehívni az orosz hitelt a paksi atomerőmű bővítéséhez. Aszódi Attila a Portfolio.hu gazdasági portál szakmai konferenciáján megerősítette: az előkészítő munkálatok a jövő tavaszi parlamenti választás előtt megkezdődnek.

„Habár eddig egyáltalán nem hívtuk le az orosz hitelt, a helyzet most, ezekben az órákban megváltozik” – jelentette be kedden a paksi bővítéséért felelős államtitkár, Aszódi Attila, hogy elkezdik lehívni a titkos feltételrendszerű orosz hitelt. Továbbá kifizetik a Paks II.-beruházás első tíz, csaknem 30 milliárd forint összértékű fővállalkozói számláját is.

A Greenpeace szerint továbbra is drága és elavult az atomerőmű-beruházás.

„Egy hosszú huzavona végéhez értünk. Hónapok óta ígérik már, hogy használni fogják az orosz hitelt, úgy látszik, ez már valóban megtörtént, de ettől függetlenül a projekttel kapcsolatos további kérdőjelek megmaradtak. Továbbra sem tudjuk, mi szükség van erre a beruházásra, miért van szükség új atomerőművet építeni, ha a világban a megújuló energiaforrások terjednek, amelyek már bizonyítottan messze olcsóbbak, mint az új atomerőművek” – hangoztatta Perger András, a Greenpeace Magyarország klíma- és energiakampányának vezetője.

Az LMP szerint több elemzés szól amellett, hogy a Paks II. üzemi ideje alatt évente akár 100-200 milliárdos veszteséget is termelhet, amely a magyar adófizetők zsebét terheli majd, és jól járhatnak a Fidesz oligarchái.

„Ez a beruházás már az átláthatatlansága miatt is az évszázad egyik legnagyobb korrupciós üzlete lehet. Ez arra jó, hogy tulajdonképpen éppen az európai uniós pénzek eladásával, a fideszes hűbérurak újabb megrendelések korrupcióval újra pénzhez jussanak” – nyilatkozta Kanász-Nagy Máté, az ellenzéki párt szóvivője.

Az orosz függőségre hívja fel a figyelmet a DK alelnöke is. Varju László szerint a paksi beruházás fokozza az orosz függőséget.

„Az üzemanyagot onnan kell beszereznünk, a keletkezett veszélyes atomhulladék esetében teljes mértékben Oroszországra vagyunk rászorulva, és tegyük hozzá, hogy a Paks I.-gyel ellentétben a működtető szoftvert is Oroszország biztosítja. Innentől kezdve hekkerek sem kellenek, hogy beavatkozzanak az oroszok mindenbe” – fogalmazott a politikus.

A kormányzat szerint a Paks II. megtérülő beruházás. A fővállalkozói számlák 80 százalékát az orosz államközi hitelből, 20 százalékát hazai költségvetési forrásból fedezik majd.