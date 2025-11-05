Paks II. Atomerőmű engedélyt kapott az első beton öntésére 

Megosztás itt:

2025. november 4-én az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) kiadta azokat az engedélyeket, amelyek lehetővé teszik a Paksi Atomerőmű 5. blokk nukleáris sziget létesítményeinek alapozását és felépítését, amelynek fővállalkozóként tervezője és kivitelezője a Roszatom állami vállalat mérnöki részlege, az Atomstroyexport vállalat. A munkálatok várhatóan 2026 februárjában kezdődnek.

A 2022-es létesítési engedélyt kiegészítő engedélyek megerősítik, hogy a Paks II. projekt mindenben megfelel a szigorú nemzetközi, európai és a magyar nukleáris biztonsági követelményeknek. A biztonság átfogó megközelítése, beleértve az aktív és passzív rendszerek használatát, biztosítja az összes szabvány betartását. Az engedélyek megszerzése lehetővé teszi a teljes körű építés megkezdését, beleértve az első betonöntés aktív előkészületeit is, amely az atomerőművi blokk építésének kezdetét jelzi egyben.

„A magyar megrendelő által megszerzett engedélyek lehetővé teszik az Atomstroyexport vállalat mint fővállalkozó számára, hogy aktív előkészületeket tegyen az első betonöntésre, amire 2026 februárjában kerül sor – hangsúlyozta Alekszandr Merten, a vállalat nemzetközi üzletfejlesztésért felelős alelnöke az első betonöntést lehetővé tevő engedélyek kapcsán.

A hír forrása: Roszatom

A kép forrása: Atombiztos blog