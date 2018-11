Óvodavita Csesztvén

Komoly vita alakult ki a helyi óvoda ügyébe a Nógrád megyei Csesztvén. A helyiek szerint a polgármester rendszeresen azzal fenyegetőzik, hogy bezárja az intézményt. A lakosok ezt számon is kérték a településvezetőn, aki azonban tagadta, hogy ez lenne a terve.

Felháborodott szülők, nagyszülők és testvérek gyűltek össze a csesztvei óvoda előtt csütörtök délután. Valamennyien kérdőre akarták vonni Palman Imre polgármestert azzal kapcsolatban, hogy miért akarja bezárni az intézményt?

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Ha megszűnne az ovi, az nagyon rossz lenne, mert más faluba kéne hordani a gyereket. És a polgármesterrel nem lehet kijönni, nem lehet vele beszélni, nem hallgat meg”– mondja Danyi Eszter, az egyik szülő. A településvezetőt sem a szülők, sem a sajtó nem érdekelte.

„Nincs itt semmi különösebb dolog.” - mondta Palman Imre polgármester, majd bement a polgármesteri hivatalba. A tiltakozók közül többen is bejutottak a meghirdetett testületi ülésre. Az egyik felháborodott lakos kiabálja: „Ne azon legyünk már, hogy csukjuk be az óvodát!” A polgármester azonban tagadta, hogy az intézmény bezárására készülne. „Én meg szeretném kérdezni, hogy a polgármester úr miért mondja állandóan azt, hogy bezáratja az óvodát?” Mire a polgármester: „Mikor mondtam és kinek?” Az egyik óvodapedagógus, Árgyelán Gyöngyi a polgármester viselkedését is kifogásolta.

„A gyerekek rendszeresen sírva jönnek, amikor vele mennek el logopédiára az ő kisbuszával, mert Imre bácsi kiabált velünk. Úgy jön be az ajtón is rendszeresen – tehát ezek az én meglátásaim, amit nap mint nap tapasztalok – hogy ha látja, hogy ott állnak a gyerekek az ajtónál, akkor úgy csapja ki az ajtót, hogy lehetőleg repüljenek a gyerekek mindenfelé”– mondja az óvónő. A polgármester és a jegyző arra hivatkozik, hogy óvoda bezárása az elmúlt hónapokban egyszer sem került az önkormányzat elé.