Óvintézkedések Szolnokon

"Tegnap óta négy telefonszámra lehet jelentkezni a maszkokért Szolnok városában, osztópontokon osztjuk, naponta olyan 1500-2500 körüli maszk, amit le tudnak gyártani és amit szét tudunk osztani. Ennek a programnak, túl azon, hogy egészségvédelmi, fertőzés megelőzési része is van, szeretnénk ezeknek a varrodáknak, akik gyártanak munkát adni és az ott dolgozóknak a munka lehetőségét biztosítani. Egyébként sok mindent tettünk mi is, mint sok város ebben a városban, három héttel ezelőtt bezártuk a z óvodákat, bölcsődéket, nyilván az iskolák bezárása is sorra került Szolnokra. Mindenkinek, aki igényli, étkezést biztosítunk, az idősellátást ugyanúgy biztosítjuk, mint eddig a bentlakásos rendszerben. Aki a nappali ellátásban vesz részt, ő is megkapja igény szerint jelentkezés alapján az étkezést. Azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog az volt, hogy a közterületi jelenlétet is próbáltuk a lehető legalacsonyabb szintre venni a kontaktusok számát, tehát bezártuk a játszótereket, bezártuk a szabadtéri erősítő központokat, bezártuk a szabadtéri sportpályákat, megszüntettük a rendezvényeket, nem engedjük a nagy közösségi rendezvények megszervezését mint ahogy szerte az országban és az látszik, hogy Szolnok város kellőképpen fegyelmezett: kevesen vannak az utcákon, kevesen vannak a boltokban, úgy látszik a szolnoki emberek igen fegyelmezetten tudomásul vették, hogy a legnagyobb védekezés, a legnagyobb védelem az, hogyha otthon maradnak, ezt a programot visszük a maradj otthon programot erősítjük Szolnok városában is."