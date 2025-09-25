Keresés

2025. 09. 25. Csütörtök
Otthon Start pProgram, nemzeti konzultáció, magyar-orosz gazdasági kapcsolat - részletek a kormányinfóról + videó

2025. szeptember 25., csütörtök 15:00 | HírTV

A nemzeti konzultáció kiemelt kérdésköre lesz Magyarország energiaellátása és energiabiztonsága - jelentette be a szerdai kormányülés után Gulyás Gergely.

A 3 százalékos hitel ügyintézések gördülékenyen és zökkenőmentesen haladnak, a kereslet nem csökken, összességében azt tudjuk mondani, hogy beállt a napi ezre igénylői szám -számolt be a kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely tájékoztatása szerint eddig mintegy 15 ezren igényelték a kedvezményes otthonteremtési hitelt, valamint augusztusról szeptemberre az ingatlaneladással kapcsolatos hirdetések száma is 31 százalékra nőtt.

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter: "Azt tudjuk tehát mondani, hogy Magyarország jövője szempontjából, az energiabiztonság szempontjából, a rezsicsökkentés megőrzése szempontjából kulcsfontosságú az hogy Magyarország és Oroszország között az energiaforrások beszerzése terén gazdasági kapcsolat fennmaradjon. Tegnap este a miniszterelnök ezt az álláspontunkat az Egyesült Államok elnökével is részletesen ismertette. Magyarország számára ez nem ideológiai kérdés, hanem földrajzi realitásból adódó adottság, ennek megfelelően kell ezt kezelni."

Gulyás Gergely bejelentette: a hat havi fegyverpénz kifizetés februárban fog megtörténni, és ezúttal megkapják majd a határvadászok és a rendőr-, illetve honvédtiszt-jelölt hallgatók is.

