Belföld

Otthon Start: óriási roham jöhet az őszi hitelprogramra

2025. augusztus 16., szombat 09:27 | Magyar Nemzet
hitelprogram Otthon Start

Panyi Miklós a bankszövetség képviselőivel tárgyalt a fix 3 százalékos hitelről, amelynek indulásakor komoly versenyre számítanak az igénylők között.

  • Otthon Start: óriási roham jöhet az őszi hitelprogramra

A bankszövetség képviselőivel folytatott pénteki egyeztetésen sikerült tisztázni a még nyitott kérdéseket az Otthon start program részleteiről a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára pénteki tájékoztatása szerint.

Panyi Miklós Facebook-bejegyzésében azt írta: fontos, hogy minden, a fix 3 százalékos hitellel kapcsolatos szabály értelmezése egységes legyen, mivel ez is szükséges ahhoz, hogy szeptember elején sikeresen indulhasson a program, a hiteligénylés gördülékeny legyen.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

