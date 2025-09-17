Otthon Start: a kormány lakásprogramja, ami felrobbantotta a piacot - óriási az érdeklődés

Megosztás itt:

A fix 3 százalékos kamat rendkívül kedvező, és a programnak köszönhetően akár több tízezer lakás is megépülhet, ami a gazdaságra is pozitív hatással van.

A saját otthon a legfontosabb befektetés

Az Otthon Start program nem csupán egy hitel, hanem egy lehetőség a fiatalok számára, hogy saját otthonhoz jussanak, ami a legtöbb ember számára a legnagyobb befektetés. Az otthonteremtés a biztonság és a jövőbe vetett hit alappillére. Amikor valaki saját otthonhoz jut, az nemcsak személyes sikert jelent, hanem a társadalom egészét is erősíti. A saját lakás magabiztosságot ad, és arra ösztönzi az embereket, hogy gyökereket eresszenek, családot alapítsanak, és hozzájáruljanak a helyi közösség boldogulásához. Az építőipar fellendülése munkahelyeket teremt, és serkenti a gazdaságot. Az Otthon Start programnak köszönhetően 10-15 ezer új lakás építése indulhat meg, ami lendületet ad a gazdasági növekedésnek és több tízezer munkahelyet is létrehozhat.

Forrás: MTI

Fotó: Canva