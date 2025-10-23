Ott voltál? Keresd meg magad! – A Békemenet legfelemelőbb pillanatai képeken + galéria

Egyelőre várni kell a békecsúcsra, Trump is megszólalt az ügyben

A mítosz ledőlt: igy számolta fel a magyar rendőrség a Darknet legnagyobb hazai droghálózatát + videó

Teljes kamu a Zsolti bácsi-ügy: Mikor kér bocsánatot Dobrev Klára? + videó

Józan ész forradalma: mit üzen 1956 a Békemenetnek? + videó

ÉLŐ - Ne maradj le a valóságról! Békemenet élőben a Hír TV-n + videó

Visszaemlékezés Kamuti Jenővel, a nemzet sportolójával, kétszeres olimpiai ezüstérmes és világbajnok vívóval az 1956-os forradalom idején átélt személyes tapasztalatairól, édesapja sorsáról és a fair play szellemiségéről.

Az Európai Unió Tanácsa hivatalosan is elfogadta az Oroszország elleni 19. szankciós csomagot. A csütörtök délelőtt bejelentett büntetőintézkedések két fő területet céloznak.

