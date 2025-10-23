Keresés

2025. 10. 23. Csütörtök Gyöngyi napja
Ott voltál? Keresd meg magad! – A Békemenet legfelemelőbb pillanatai képeken + galéria

2025. október 23., csütörtök 12:20 | Hír TV
béke szuverenitás október 23. Békemenet képek Híradó Magyarország Orbán Viktor CÖF fotógaléria

A Békemenet a nemzet közös ünnepe. Nemcsak egy politikai kiállás, hanem százezrek személyes hitvallása a béke és a magyar szuverenitás mellett. Ott voltál te is a hömpölygő tömegben az Elvis Presley téren vagy a Kossuth téren? Akkor keresd meg magad és a barátaidat a nap legjobb, legmeghatóbb fotóiból készült exkluzív galériánkban!

  • Ott voltál? Keresd meg magad! – A Békemenet legfelemelőbb pillanatai képeken + galéria
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotók:  Facebook/MTI 

