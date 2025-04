Ötszázöt millió forint kárt okozott a költségvetésnek egy szerb számlagyáros + videó

Megosztás itt:

"A két fő elkövetőnk, illetve a bűnszervezeti könyvelő is az akció napján kihallgatásra került. Velük különösen jelentős bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntett elkövetése miatt közölték a megalapozott gyanút. Aznap őrizetbe is vették őket és a Kaposvári Járásbíróság elrendelte a letartóztatásukat. Tettükért egy esetleges elmarasztaló ítélet esetén, akár húsz év szabadságvesztésre is számíthatnak."