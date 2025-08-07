Ötödik alkalommal szervezik meg az Ipoly nagytakarítását + videó

Megosztás itt:

Ismét megtisztul az Ipoly. A folyó mintegy 175 kilométeres szakaszát és partját szabadítják meg a hulladéktól. A munkában kenukból és gyalogosan is részt vesznek az önkéntesek, a civil szervezetek, és az önkormányzatok.

A Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke emlékeztetett: a teremtett környezet védelme alapvetően kereszténydemokrata érték. Ezért feladatuk, missziójuk is, hogy példát mutassanak az embereknek.

Juhász Hajnalka, alelnök, Kereszténydemokrata Néppárt: "Ehhez a szemléletváltáshoz kell egy ilyenféle példamutatás, hogy ez nem a mi szemetünk, de ez a mi hazánk is, és ezért felelősségünk van abban, hogy példát mutassuk a megelőzésben, és a prevenciókban. Mert az is egy nagyon fontos dolog, hogy a víz tisztaság megóvás érdekében rendkívül fontos a talaj minőségének a megtartása."

A programot idén is hatalmas érdeklődés övezi: közel ötszázan csatlakoztak, többségük Szlovákiából, de sok magyar önkormányzat, és civil szervezet is részt vesz benne.