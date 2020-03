Ötmillió forintnyi vágott dohányt találtak két járműben a vállaji határátkelőn

408-ra nőtt a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon és elhunyt két idős, alapbetegségekkel küzdő beteg. Hétfőn szavaz az Országgyűlés a koronavírus-járvány elleni védekezés miatti rendkívüli intézkedések meghosszabbításáról. Dömötör Csaba a Kossuth rádióban azt mondta: a veszélyhelyzetben mindenképpen biztosítani kell a kormánynak a döntésképességet. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint most félre kell tenni a belpolitikai ellentéteket, mert csak az összefogás segíthet a járvány lassításában. A koronavírus-járvány neheze csak most jön, amikor a csoportos megbetegedések szakaszát minden bizonnyal felváltják a tömeges megbetegedéseké - mondta Dömötör Csaba. A kormány telefonon is tájékoztat a kijárási korlátozásról - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Várhatóan egyre több embert fertőz meg Magyarországon az új koronavírus, sok új esetet fognak diagnosztizálni - jelentette ki Müller Cecília országos tisztifőorvos. Hétfőtől minden kórházban kórházparancsnok segíti az intézmény működését és az egészségügyi készletek védelmét. A kormány koronavírus-járvány ügyében hozott minden döntésének az a célja, hogy lassítani lehessen a vírus terjedését és az egészségügyi ellátórendszer, az ott dolgozók fel tudjanak készülni a betegek ellátására - mondta Kovács Zoltán államtitkár. Radikálisan sikerült csökkenteni a kontaktusok számát az elmúlt hetekben - mondta a Bayer showban a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely szerint azért kellett bevezetni a kijárási korlátozást, hogy minél kevesebb legyen a fertőzések száma. A tárcavezető bejelentette: a járvány elmúltával radikális gazdaságélénkítő programot indít a kormány. A koronavírus-járvány szempontjából különösen veszélyeztetettek az idősebb, 65 éves vagy annál idősebb korosztályba tartozók, akik a lakosság 19,3 százalékát képviselik Magyarországon - hívja fel a figyelmet a KSH. Az egészségügyi dolgozók a MÁV-START, a MÁV-HÉV, a GYSEV, a Volánbusz és más helyközi autóbuszos szolgáltatók járatait használhatják ingyenesen. Ingyen utazhatnak az egészségügyi dolgozók a budapesti közösségi közlekedés járatain is - közölte a Budapesti Közlekedési központ. A hétvégén öt újabb repülőgép hozta Budapestre a kormány által megrendelt egészségügyi eszközöket - 3 millió 270 ezer darab arcmaszk is érkezett Kínából. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter megállapodott Richard Sulík szlovák gazdasági miniszterrel, hogy a két ország újranyitja a koronavírus-járvány miatt lezárt somoskőújfalui határátkelőt. A magyar-horvát határmenti ingázásról állapodott meg horvát kollégájával Szijjártó Péter a közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint. Hazudik az ellenzék, amikor azt mondja, hogy az unió támogatást ad a koronavírus-járvány megfékezésére - mondta Facebook-videójában a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István közölte: az ellenzék állításával szemben Brüsszel semmilyen új forrást nem biztosít hazánknak, viszont a magyar kormány eddig 245 milliárd forintot fordított a járvány elleni védekezésre. Andrej Babis cseh kormányfő szerint az Európai Unió pénzügyi támogatása, amelynek segítenie kellene a tagországokat a koronavírus-járvány gazdasági következményei elleni küzdelemben, Csehország számára nem jelent semmiféle pluszpénzeket. Csehországban már tizenegyen haltak meg a járvány következtében, a halálos áldozatok száma kettővel nőtt az elmúlt 24 órában. Romániában az elmúlt 24 órában 308 új esetet diagnosztizáltak, eddig 38 ember halt meg a fertőzés következtében. Több mint nyolcmilliárd euróval csökkenhetnek az idén a lakossági fogyasztási kiadások Ausztriában a koronavírus-járvány miatt az osztrák Wifo gazdaságkutató intézet prognózisa szerint. Mérsékelt ütemben tovább nőtt az új típusú koronavírussal bizonyítottan fertőzöttek száma a Balkán-félsziget országaiban, a kormányok újabb intézkedéseket tettek a járvány terjedésének fékezésére, illetve a gazdasági károk ellensúlyozására. Németországban megközelítette a 60 ezret a koronavírussal fertőzöttek száma, a vírus okozta betegségben elhunytak száma 433-ra emelkedett. Olaszországban 889-cel emelkedett az új típusú koronavírus-járványban elhunytak száma az elmúlt 24 órában, összesen 10 023-ra nőtt az áldozatok száma. Hollandiában az elmúlt 24 óra leforgása alatt a fertőzés következtében 93-an haltak meg, ezzel 639-re emelkedett a halottak száma. Belgiumban a fertőzés következtében 78 haláleset történt 24 óra alatt, az elhunytak száma összesen 431. Spanyolországban a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma egy nap alatt ismét több mint nyolcszázzal emelkedett, a járvány következtében eddig összesen 6528-an haltak meg. Oroszországban 1534-re, Moszkvában pedig 1014-re nőtt a SARS-CoV-2 koronavírussal igazoltan megfertőződöttek száma. Törökország leállította a nagyvárosok közötti távolsági vasúti közlekedést, és korlátozták a belföldi repülést. Másfél hónapig nem kezelte kellő komolysággal a koronavírus-járvány potenciális veszélyeit az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ - erről ír a V4NA nemzetközi hírügynökség az Európai Uniós intézmény kockázati jelentéseire hivatkozva. Boris Johnson brit kormányfő szigorúbb intézkedéseket helyezett kilátásba a SARS-CoV-2 vírus okozta megbetegedés elleni küzdelemben. Az Egyesült Államokban meghaladta a kétezret az új típusú koronavírusos megbetegedés halálos áldozatainak száma. New York, New Jersey és Connecticut nem lesz karanténban, helyette szigorú utazási korlátozásokat vezetnek be - jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Enyhítettek a közlekedési korlátozásokon a közép-kínai Vuhanban, miután az új koronavírus terjedésének kiindulóhelyén az utóbbi tíz napban csupán egyetlen újabb fertőzöttet regisztráltak. Elkezdődött a nyári időszámítás, az órákat éjjel 2 órakor 3 órára állították át. Az óraátállítás miatt változott egyes tömegközlekedési járatok menetrendje. Elgázolt egy embert a Kaposvárról Budapestre tartó Zselic IC Szabadegyházánál, emiatt több vonat is kerülő úton közlekedik, és nem érintik a sárbogárdi állomást - közölte a Mávinform. Csaknem ötmillió forint értékű csempészett vágott dohányt találtak két személyautóban a vállaji magyar-román határátkelőhelyen. Jelentős lehűlés várható a jövő héten néhol havazással, április első napján helyenként mínusz 10 fok is lehet. A hétvégére ismét melegszik az idő - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből. Áprilisban viszik Tokióba az olimpiai lángot, amelyet addig Fukusimában őriznek. Nemzetközi Súlyemelő Szövetség: Nyolc évre szóló eltiltást kapott a kétszeres Európa-bajnok román Cristina Iovu a doppingellenes szabályok megsértése miatt.