Ötmilliárdért épül sportkomplexum a V. kerületben

Csaknem nettó ötmilliárd forintért épülhet sportközpont a Belvárosban – derült ki a Közbeszerzési Értesítőből. A kivitelezésre kiírt tendert a Fauna-Duó Kft. és Gesztelyi Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. nyerte el.

A számlából 3 milliárd forintot a kormány biztosított a kerületnek, legalábbis év elején Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester ezzel dicsekedett a Facebookon.

A V. kerület tavaly májusban jelentette be, hogy a Vadász utcában épül meg a komplexum. Szengyörgyvölgyi akkor arról beszélt: az épület négyszintes lesz, helyet kap benne a többi között úszómedence, mászófal, aerobikhelyiségek, sportpálya, és egy erőgépterem is. Emellett tetőterasz, pihenő- és wellnessrészleg is lesz.

A telek maga 650 négyzetméter, erre húznak majd fel bruttó 3800 négyzetmétert. A tavalyi sajtótájékoztatón kiderült az is, hogy a beruházás kiemelt kormányzati minősítést kapott.