Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 12. Péntek Mária napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Láncreakció 12:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Ötforintos ruhákért tomboltak az Aldiban

2025. szeptember 12., péntek 10:54 | HírTV
Aldi

Az Aldi országos akciója csütörtökön reggel kezdődött: a ruházati termékek napról napra olcsóbbak, ami hatalmas érdeklődést és tömeget vonzott az üzletekbe.

  • Ötforintos ruhákért tomboltak az Aldiban

Az Aldi Magyarország egyhetes akciója csütörtökön rajtolt, az első napon ezer forintért lehetett ruhát és cipőt venni. A következő napokon fokozatosan csökkennek az árak, a zárónapon pedig mindössze 5 forintért kínálják majd a termékeket – írja a Nool.

A balassagyarmati üzletben hamar kialakult a tömeg, sokan több tízezer forintot spóroltak. Egy kétgyermekes családapa arról beszélt, kizárólag az akció miatt érkeztek, míg egy idős házaspár unokáinak vásárolt, de a nagyobb méretekből már alig találtak.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

További híreink

Kiderült az igazság, megéri-e fékezni, ha meglátjuk a traffipaxot

Új trükkös átverés terjed: végrehajtással riogatják a lakókat a postaládákban

Se szó, se beszéd, Cristiano Ronaldo stílusosan hagyta el Magyarországot

Rossi ennek nem fog örülni: szenzációs hír az örmény válogatottnál + videó

"Több volt ebben" - Szoboszlai megtörte a hallgatását és a felelősről beszélt

Itt van Macron bejelentése: francia vadászgépek indulnak Oroszország felé

Háromezren lesznek az FTC ellen a kétszáz fős település pályáján

Kós Hubert döbbenetes vallomása: Ezért haltam meg az utolsó ötvenre

Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet

További híreink

Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet

Sokan támadják Szőke András humoristát, amiért csatlakozott a Vidéki Digitális Polgári Körhöz

Charlie Kirk gyilkosa - FBI: megjelent az első fotó, tudjuk a menekülési irányt

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet
2
Orbán Viktor válaszolt a finn elnöknek
3
Szijjártó Péter a szolidaritás jegyében kérte a közép-európai külügyminiszterek segítségét
4
Ki léphet Magyar Péter helyére, ha tavaszig összeomlik a Tisza Párt?
5
Charlie Kirk gyilkosa - FBI: megjelent az első fotó, tudjuk a menekülési irányt
6
Vezércikk – Lelőtték Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivistát + videó
7
Összeomlóban a Tisza Párt? Már a baloldali kutatók sem tudják kozmetikázni a számokat
8
Háttérkép – Fegyverek, robbanószerek nélküli orosz drónok repültek be Lengyelországba + videó
9
Sokkoló antiszemita támadás korbácsolt nagy indulatokat Velencében
10
Az Európai Bíróság megsemmisítette a Paks2 atomerőmű támogatását jóváhagyó uniós határozatot

Legfrissebb híreink

Kijevbe utazott Harry herceg

Kijevbe utazott Harry herceg

 Kijevbe utazott Harry sussexi herceg. Szóvivőjének pénteki tájékoztatása szerint a brit uralkodó fia az ukrán kormány meghívásának tesz eleget, és ukrán háborús sebesültek rehabilitációjáról tárgyal.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!