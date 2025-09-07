Keresés

2025. 09. 07. Vasárnap
Öt településen rendeznek vasárnap időközi önkormányzati választást

2025. szeptember 07., vasárnap 06:37 | MTI/

A voksolás Váncsodon, Karádon, Szentegáton és Magyarföldön lesz, mely településeken polgármestert és önkormányzati képviselőket választanak, Szigetújfalun pedig polgármestert.

  • Öt településen rendeznek vasárnap időközi önkormányzati választást

A Pest vármegyei, a Csepel-szigeten található Szigetújfalun azért tartanak időközi választást, mert a tavaly júniusban megválasztott polgármester, Taligás Károly (független) májusban lemondott tisztségéről. A választáson hat független jelölt indul: Köcse Renáta, Berczi Zsolt, Koroknyai Tamás, Vargáné Takács Tímea, Baglyos Tímea és Paulheim Vilmos. A választói névjegyzékben közel kétezer helybéli szerepel.

A Hajdú-Bihar vármegyei Váncsod képviselő-testülete május 30-án döntött a feloszlásáról, ezért polgármestert és hattagú képviselő-testületet is választanak a helyiek. A polgármester-választáson négy független jelölt indul: Szalay Csaba - aki a települést 2010 óta vezette a Fidesz-KDNP színeiben -, valamint Szabados Sándor, Mikó Lajos és Hodosi Norbert. A képviselő-választáson 17 jelölt indul. A választói névjegyzékben közel ezren szerepelnek.

A Somogy vármegyei Karádon polgármestert és képviselőket választanak, mert a település képviselő-testülete május 16-án a feloszlásáról döntött. A polgármesteri posztért Schádl Szilárd, a tavaly júniusi választáson győztes településvezető és Kolip Tibor indul, mindketten függetlenként. A hat képviselői helyre tizenheten pályáznak, mindannyian függetlenek. A Fonyódi járáshoz tartozó község 560 választópolgára egy szavazókörben voksolhat.

A Baranya vármegyei Szentegáton szintén polgármestert és képviselőket választanak, mert a település képviselő-testülete június 20-án a feloszlásról szóló határozatot fogadott el. A Szigetvártól délre fekvő kistelepülésen a polgármesteri tisztségért három független jelölt - Czifra Lászlóné, Ivanek János és a polgármesteri címet 2024-ben elnyerő Lőrincz-Szabó Zsófia - indul, míg a négy egyéni listás képviselői helyre tizenhárman pályáznak.

A választói névjegyzékben több mint 250-en szerepelnek.

A Zala vármegyei Magyarföldön június 5-én döntött a feloszlásáról a képviselő-testület. Az Őrség déli szélén fekvő községben négy független jelölt indul a polgármesteri tisztségért: Farkas Gábor, Gyöngy Ramóna, Szabó Erzsébet és Tóth Zoltán. A két képviselői helyért hatan indulnak, közülük ketten mindkét megmérettetésben részt vesznek. A jelöltek között szerepel az eddigi két képviselő is, a települést tavaly október óta függetlenként irányító polgármester, Horváth Zsanett azonban nem indul egyik tisztségért sem.

 

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

