Öt településen rendeznek időközi önkormányzati választást vasárnap

A Zala vármegyei Szijártóházán 41 választópolgár szerepel a névjegyzékben, ők két független polgármesterjelölt közül választhatnak vasárnap. Júniusban három független jelölt volt, akkor a legtöbb szavazatot Ivacska Szilárd és Sárvári Éva kapta, egyaránt 10-10 voksot. A mostani voksoláson az akkori három aspiráns közül kettő visszalépett, így Sárvári Éva mellett új jelöltként Sárvári Terézia méreti meg magát. A két polgármesterjelölt egyben az újonnan felálló kéttagú képviselő-testület tagja is lett a júniusi választáson, így bármelyikük is győz, a helyére új képviselő kerül. Tavasszal azonban a harmadik és a negyedik legtöbb szavazatot kapó képviselőjelölt között szintén szavazategyenlőség volt, így most sorsolással döntenek arról, hogy közülük ki lesz a képviselő-testület új tagja.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Verklifesztivált tartottak Keszthelyen A nemzetközi verklifesztivál résztvevői a keszthelyi belváros számos pontján zenélnek két napon át – a maguk és a lelkes publikum örömére. Kőkeményen reagált a súlyos vereségre Marco Rossi Osztálykülönbség mutatkozott a házigazda Németország javára, 5-0-ra maradt alul a régen látott gyenge játékot nyújtó magyar labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligája nyitányán. Kedden hazai pályán a bosnyákok ellen több lesz a tét a győzelemnél...