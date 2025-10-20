Öt százalékponttal vezet a FIDESZ-KDNP a Tisza párttal szemben + videó
2025. október 20., hétfő 19:30
| Hír TV
Az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója elmondta, az elmúlt időszak Tisza Párt körüli botrányai nagymértékben hozzájárultak ehhez. A kormánypártok kommunikációs igazgatója pedig hangsúlyozta: a magyarok nem buták, látják, ki nyújt igazi segítséget.
De nem ez volt az első sziget, amelyik feloszlatta magát, ugyanis augusztusban már feloszlott, egy csak romákból álló Tisza-sziget, ahol szintén azzal indokolták a döntésüket, hogy csalódtak a pártban. Szeptemberben pedig négy újbudai Tisza Sziget jelentette be, hogy befejezi a működését.