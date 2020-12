Öt napon keresztül napi 500 adag melegételt oszt szét az Ökumenikus Segélyszervezet

2 967 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 302 989-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 185 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 8099-re emelkedett. 60 százalékos átfertőzöttség és az oltás vethet véget a járványnak, ami körülbelül márciusra várható – jelentette ki a Semmelweis Egyetem rektora a Bayer show-ban. Merkely Béla szerint jelenleg plató helyzetben van a vírus terjedése, ugyanis már nem emelkedik, de még csak kis mértékben csökken a fertőzések száma. A higiénés szabályok folyamatos betartására és az év végi ünnepek előtti biztonságos bevásárlás fontosságára hívta fel a figyelmet az országos tiszti főorvos. Müller Cecília hangsúlyozta: tudja, hogy az emberek elfáradtak a korlátozó intézkedések betartásában, de a karácsonyi időszakra jellemző, növekvő találkozásszám miatt mindenkinek még felelősségteljesebben kell viselkednie. Kásler Miklós szerint az első időszakban mindenki megijedt, és betartotta a szabályokat, azt követően viszont az emberek egy része nem vette komolyan a járványt. „Még mindig vannak vírustagadók, akik a gondolkodás és a vélemény szabadságára hivatkoznak”. Az emberi erőforrások minisztere az új magyar egészségügyi törvényről mondta azt, „száz év múlva úgy fognak fogalmazni, hogy a magyar egészségügy előtt új jövő, új perspektíva nyílott ki”. A családok és a vállalkozások érdekében a kormány a gazdaságvédelmi akcióterv kiegészítéséről rendelkezett - közölte a miniszterelnök a Facebook-oldalán. Az otthonteremtés az egyik legfontosabb eleme a családtámogatási rendszernek - mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Kossuth rádióban. Novák Katalin hangsúlyozta: az öt éve elindult otthonteremtési program hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok bátrabban mernek gyermeket vállalni, és a családok is nagyobb biztonságban érzik magukat. A pénzügyi tudás elsajátítása már fiatalon is elengedhetetlen a megalapozott pénzügyi döntésekhez. A Pénzügyminisztérium Okosan a pénzzel! programja részeként fiataloknak szóló versenyt hirdet ZsetON - Hangolódj a pénzügyekre címmel. Saját nemzete ellen kampányolt és ezzel nemzetárulást követett el Gyurcsány Ferenc a határon túli magyarok állampolgárságáról rendezett 2004. december 5-i népszavazáson - mondta Semjén Zsolt a Kossuth rádióban. Semjén Zsolt emlékeztetett: Gyurcsány Ferenc porig rombolta a nemzetpolitikát, ezért a 2010-es kormányváltáskor nem tatarozni kellett, vagy ráépíteni, hanem előbb eltakarítani a romokat, utána pedig felépíteni egy nemzetpolitikai filozófiát. A magyar nemzet akkor tud fennmaradni, ha minden nemzetrésze fennmarad - fogalmazott a nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes az elmúlt tíz év magyar nemzetpolitikáját összegezve. Manfred Weber megsértette a magyar népet címmel interjút közölt Orbán Viktor miniszterelnökkel a Welt am Sonntag című konzervatív német lap. Orbán Viktor a Brexitről elmondta: a britek távozásával az EU kibillent az egyensúlyból, „egyre inkább átideologizálttá” vált, így a magasabb adók, több állam, kisebb versenyképesség irányvonalát képviseli. A világon 76,2 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,7 millió, a gyógyultaké 43 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A holland kormány felfüggesztette minden, az Egyesült Királyságból érkező repülőjárat fogadását, miután Hollandiában találtak valakit, aki a koronavírusnak a szigetországban terjedő új törzsével fertőződött meg. Matt Hancock brit egészségügyi miniszter szerint még nem sikerült ellenőrzés alá vonni az eddigieknél sokkal fertőzőképesebb, nemrégiben azonosított új koronavírustörzset, ezért volt szükség újabb szigorításokra Londonban és a környékén. Az eddigi legmagasabb járványkészültségi fokozatnál is szigorúbb korlátozások léptek életbe Londonban és Délkelet-Angliában, miután ezekben a térségekben az eddigieknél sokkal gyorsabban terjedő új koronavírustörzs jelent meg. Az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központja közölte, hogy vizsgálja a koronavírus-oltásoknál néhány esetben felmerült allergiás reakciókról szóló jelentéseket. Joe Biden leendő amerikai elnök és Andrés Manuel López Obrador mexikói államfő elkötelezte magát, hogy humánus migrációs stratégiát dolgoznak ki a migráció közép-amerikai és dél-mexikói okainak kezelésével. Gépkocsiba rejtett pokolgép robbant az afgán fővárosban, legkevesebb nyolc ember meghalt - közölte az afgán belügyminisztérium. Őrizetbe vettek két embert Bécsben, akiknek feltételezhetően közük volt a november 2-án elkövetett terrortámadáshoz - adta hírül rendőrségi forrásokra hivatkozva a Kronen Zeitung című osztrák lap. Hatalmas torlódások a határokon a nyugat-balkáni országokba hazatérő vendégmunkások miatt. A szlovén-horvát határon szombaton 7-8 órát, de a horvát-szerb, a horvát-boszniai és a magyar-szerb határon is órákat kellett várni a határátlépésre. A szabadságukra hazatérő vendégmunkások és a járványügyi szabályok változása miatt várakozás alakult ki több határátkelőhelyen Szerbia irányába - közölte a rendőrség. Frontálisan ütközött két autó a Szolnokot Martfűvel összekötő úton - a balesetben mindkét gépkocsi vezetője meghalt. Kábítószer-kereskedelem miatt indított nyomozást a rendőrség egy dunaharaszti, egy halásztelki és egy szigethalmi férfival szemben, további hét embert kábítószer birtoklásával gyanúsítanak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. Kovács Zsófia aranyérmet szerzett ugrásban a törökországi Mersinben zajló női torna Európa-bajnokságon. Kovács Zsófia arany-, Székely Zója ezüstérmet nyert felemáskorláton a női torna Európa-bajnokságon. Mayer Gréta gerendán ezüst-, talajon bronzérmet szerzett a törökországi női torna Európa-bajnokság juniorversenyében. Labdarúgó NB I: Mezőkövesd - Puskás Akadémia 1:0 A magyar válogatott Kalmár Zsolt, a Dunaszerdahely csapatkapitánya lett a szlovák labdarúgó-bajnokság őszi idényének legjobb játékosa.