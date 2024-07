Öt év után vették vissza a kormánypártok Miskolcot + videó

A választás éjszakáján is arról beszélt a megválasztott képviselőjelölteknek, hogy amilyen nagy volt a feléjük áradó bizalom, olyan nagynak kell lenni az alázatnak is.

A leendő polgármester arról is beszélt, hogy az első három legfontosabb teendőjük az lesz, hogy rendbe hozzák a jelenlegi ciklus alatt feje tetejére állt tömegközlekedést . A második pedig a közbiztonság helyzetének javítása , ugyanis Miskolc ebben a tekintetben az elmúlt években már nem olyan város, amilyennek lennie kellene, vagy amilyen volt a kétezres évek derekán. A harmadik pedig a köztisztaság kérdése , ami szintén olyan szintre jutott, amivel foglalkozni kell. Tóth-Szántai József azonban azt mondta, nem hátrafelé tekint, az jelenlegi városvezetőkről ugyanis éppen a miskolciak mondtak véleményt néhány hete. Csupán azt szeretné, hogy egy nyugodt és tisztességes átadás-, átvétel történjen októberben, amiben egyébként partnerként számít a jelenlegi polgármester, Veres Pálra is.

