Öt év fegyházra ítélték a Szigeten drogot áruló holland fiatalokat

A Lánchíd felújításához nem a pénz hiányzik, hanem a szakértelem – mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök emlékeztetett: 180 milliárd forintos tartaléka van a fővárosnak. Náci háborús bűnössel keverte össze a faji megkülönböztetés ellen küzdő Nelson Mandelát László Imre. A DK politikusa a Heti Tv reggeli műsorában éppen azt magyarázta a műsorvezetőnek, hogy miért méltatta Hitlert. Gyurcsány Ferenc diktál az ellenzéki együttműködésben - jelentette ki a Jobbik egykori elnöke a Magyar Nemzetnek adott interjújában. Vona Gábor szerint a Jobbik válságban van a belviszályok miatt, éppen ezért fogja megadni magát Gyurcsány terveinek és a közös listának. 3 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4145 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 4 idős, krónikus beteg, ezzel 585 főre emelkedett az elhunytak száma, 2685-en pedig már meggyógyultak. Az egészségügyi szolgáltatók értik és tudják a koronavírus-teszteléssel kapcsolatos feladataikat - közölte Müller Cecília országos tiszti főorvos az M1-en. Félidei tisztújítást tartott a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja, a frakció megerősítette Kocsis Mátét a frakcióvezetői tisztségben, amelyet 2018 májusa óta tölt be - közölte a Fidesz-frakció sajtóosztálya. Simicskó István vezeti a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakcióját július 15-től - jelentette be Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke. A kormány nem engedi elveszni az elmúlt tíz év eredményeit, és azért támogatja a munkahelyteremtő vállalkozásokat, mert Magyarországot a magyar emberek munkája teszi sikeressé - monda Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Kedvező folyamatok tapasztalhatók a munkaerőpiacon a Gazdaságvédelmi akcióterv intézkedéseinek köszönhetően - hangsúlyozta György László államtitkár. Már több mint 217 ezer gyermeknek van babakötvénye, a családtagok és az állam befizetései révén 90 milliárd forintnál is nagyobb összeg kamatozik a kicsiknek - számolt be Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Nemzetnek. Folyamatosan nő a születésszám 2012 óta Magyarországon - mondta a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnökhelyettese a Kossuth Rádióban. Mintegy hatvan százalékkal csökkent a műtétre várók száma 2012 óta, és a várakozási idő is rövidebb lett - közölte a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő igazgatója az M1-en. A kormány az áldozatsegítő központok hálózatának fejlesztésével öt éven belül minden megyében könnyen elérhetővé kívánja tenni ezeket a szolgáltatásokat - jelentette ki Varga Judit igazságügyi miniszter. A fokozódó migrációs nyomás és a magyar alkotmányt érő uniós támadások miatt is szükséges, hogy minél többen küldjék vissza a kormánynak a nemzeti konzultációs kérdőíveket - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. A Human Rights Watch nevű civil jogvédő szervezet nem foglakozik azzal, hogy jelenleg a keresztény a legüldözöttebb vallás a világon - mondta Azbej Tristan az M1-en. Ma tárgyalja az Európai Unió Bírósága azt a keresetet, amit Magyarország nyújtott be a Sargentini-jelentés megsemmisítésére – közölte Varga Judit igazságügyi miniszter facebook oldalán. Líbia stabilitása európai érdek, hogy az illegális migráció megfékezhető legyen - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Rómából nyilatkozva. Átlépte a félmilliót a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma világszerte a Reuters szerint. Pekingben csökkent a napi új, koronavírus okozta megbetegedések száma, miközben egyre nagyobb ütemben tesztelik a lakosságot. A fertőzöttek számának növekedése miatt ismét bezárják az éjszakai szórakozóhelyeket Szerbiában, Montenegróban viszont egyelőre nem terveznek új korlátozásokat annak ellenére, hogy hosszú idő után ismét volt halálos áldozata a koronavírus-járványnak. Tovább emelkedett az új koronavírus-fertőzések napi száma Csehországban, ami elsősorban egy lokális járványgócban végzett széleskörű tesztelési kampánynak tudható be. Meghosszabbíthatják a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozásokat a közép-angliai Leicester városában, ahol az utóbbi hetekben megugrott a fertőzések száma. A hivatalos részeredmények szerint is Andrzej Duda hivatalban lévő államfő nyerte meg a lengyel elnökválasztás első fordulóját a szavazatok 45,24 százalékával. Rekordalacsony részvétel mellett a Zöldek szerezték meg a legtöbb francia nagyváros vezetését az önkormányzati választások második fordulójában, amelyen Emmanuel Macron államfő pártjának jelöltjei sorozatosan vereséget szenvedtek. Öt év börtönre ítélte a közpénzek elsikkasztásában bűnösnek talált Francois Fillon volt kormányfőt a bíróság Franciaországban, amelyből kettőt le kell töltenie. Az egyesült államokbeli Mississippi törvényhozása úgy döntött, hogy megváltoztatja a szövetségi állam zászlaját, azon ugyanis olyan jelkép található, amely a rabszolgaság korára emlékeztet. Michelle Bachelet emberi jogi ENSZ-főbiztos a ciszjordániai annexiós tervek leállítására szólította fel Izraelt, és jelezte, hogy megítélése szerint a területek bekebelezése jogsértő lenne. Emberi mulasztás okozta az ukrán utasszállító lelövését januárban, s nem a felsőbb katonai vezetés utasítására történt - jelentette ki Golám Abbász Torki, Teherán tartomány katonai ügyésze. Legalább 24-en fulladtak vízbe Bangladesben, amikor egy hajóval összeütközött, majd felborult és elsüllyedt egy utasszállító komp. Súlyos árvíz pusztított Lengyelországban. Mintegy 400 embert kellett evakuálnia a lengyel tűzoltóságnak, köztük többen koronavírusos betegek. A monszun okozta árvizek miatt egymillió embert kell kimenekíteni az India északkeleti részében fekvő Asszám államban. A hétvégén 229 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság. Letartóztatott a Szombathelyi Járásbíróság egy embercsempészéssel gyanúsított cseh férfit, aki Magyarországon keresztül Ausztriába próbált meg eljuttatni hat, magát szír állampolgárnak valló embert - közölte Székely Tamás megyei főügyészhelyettes. Életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte a Fővárosi Ítélőtábla azt a 69 éves férfit, aki előre kitervelten, több lövéssel végzett egy óbudai óvónővel még 2018 novemberében - közölte Dávid Lajos megbízott fellebbviteli főügyészhelyettes. Új kerékpársávok, illetve buszok és biciklik által közösen használható forgalmi sávok kialakítása kezdődik el a VIII. kerületi Baross utcában - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vonalon 40-80 perccel hosszabb a vonatok menetideje, mert meghibásodott a felsővezeték - közölte a Mávinform. Összeütközött két kamion az M1-es autópályán az Ausztria felé vezető oldalon Mosonmagyaróvárnál, a rendőrség a sztrádát lezárta – közölte a rendőrség. Szerződést hosszabbított, így a MAC Újbuda csapatában folytatja jégkorongos pályafutását Sofron István. A Budaörs nyerte a nők küzdelmét az asztalitenisz Extraliga négyes döntőjében. Kétmillió forintra büntette Kuttor Attilát, a Mezőkövesd vezetőedzőjét a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága.