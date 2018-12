Öt centi hó is eshet az országban estére

Délelőtt egyébként országszerte - helyenként - sűrű ködfoltokra, néhol ónos szitálásra, hószállingózásra lehet számítani. A havazás délután, este kezdődik. A Magyar Közút felkészült a hétvégére várható jelentősebb csapadékra, a társaság 24 órás szolgálatot teljesít. Ugyanakkor arra is figyelmeztetnek: a meteorológiai előrejelzések szerint hófúvások is kialakulhatnak, emiatt pedig egyes helyeken a Közútkezelő folyamatos munkavégzése mellett is téliesebb útszakaszokra számíthatnak a közlekedők.

