Ősztől szabályozva lehet a 6 éven aluliak számára az elektronikai eszközök használata + videó

A gyermekek digitális védelméről szóló törvényjavaslatot nyújtott be Hollik István. A KDNP országgyűlési képviselője híradónknak elmondta, a túlzott képernyőidő ronthatja a gyermekek koncentrációs képességét, a figyelmet, és negatívan befolyásolhatja a nyelvi készségek és a szókincs fejlődését. Ezért ősztől az erre alkalmas boltokban felhívják a szülők figyelmét arra, hogy a kisgyermekek számára a digitális eszközök használata nem ajánlott.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.