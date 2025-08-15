Ősztől szabályozva lehet a 6 éven aluliak számára az elektronikai eszközök használata + videó

Megosztás itt:

A KDNP országgyűlési képviselője híradónknak elmondta, - a túlzott képernyőidő ronthatja a gyermekek koncentrációs képességet, a figyelmet, és negatívan befolyásolhatja a nyelvi készségek és a szókincs fejlődését. Ezért ősztől az erre alkalmas boltokban fel kívánják hívni a szülők figyelmét arra, hogy a kisgyermekek számára a digitális eszközök használata nem ajánlott.