Őszintén Varga Judittal: Április 3-án nem csak Magyarország jövőjéről, hanem egész Európa sorsáról döntünk

Megosztás itt:

- Ha összevetjük az utcafórumok tapasztalatait, a Békemeneten való tömeget, azokat az energiákat, amiről a miniszter asszony is beszélt. Elég lesz ahhoz, hogy magabiztos, jó felhatalmazást kapjon a következő kormány

- tette fel a kérdést Velkovics Vilmos műsorvezető.

- Sportember vagyok, sokat jártam versenyekre. Mindig benne voltam az első három helyzetben a megyei 100 méteres síkfutó bajnokságon. Mindig oda kellett állni a rajthoz és mindig el kellett indulni. Akkor tudtam megmondani, hogy első lettem vagy második, amikor befutottam a célba. Addig csak az edzésre koncentráltam. Most is az edzésre koncentrálok. Mindenkinek azt mondom, hogy jól nézünk ki és még sohasem néztünk ki ennyire jól, ahogy a miniszterelnök úr is látta a színpadról március 15-én a Békemenetet. (...)

- De most kell bele kell tenni mindent. A versenyző nem arra gondol, hogy a dobogón hogy s mint lesz, hanem hogy nekem még mik azok a feladatok, amiket teljesíteni kell.

Varga Judit hozzátette:

- Ahova lehet, én még el akarok menni, még 9 polgári est vár rám és rengeteg találkozás a választókerületekben. Személyes eltökélt célom, hogy fizikailag is megjelenjek a következő napokban. Aki ebben a csapatban dolgozik, mindenkinek ez a célja. Most koncentráljunk erre a feladatra, és ha Isten is úgy akarja, lesz egy szép eredményünk április 3-án.

Az igazságügy miniszter leszögezte: fontos, hogy a gyermekvédelmi népszavazáson is erős üzenetet küldjünk Európának.

A műsor további részben többek között szó volt áldozatsegítésről, az orosz-ukrán háború okozta válságos helyzetről és magyar emberek társadalmi felelősségvállalásáról, amellyel segítik a menekülő embereket.

Teljes beszélgetés: