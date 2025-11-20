Őszinte futballvita a miniszterelnökkel: Rossi sorsa, a grundok és a magyar stílus + videó

Megosztás itt:

A magyar futball nem csupán sport, hanem a nemzeti lélek tükre – ezt bizonyította be az a rendkívüli beszélgetés, amelyre Orbán Viktor miniszterelnök, Bognár György, a Paks vezetőedzője és Hajdú B. István kommentátor vállalkozott a Gurulj be lassítva! podcast különkiadásában. A téma apropója fájdalmas volt: az Írország elleni, vb-álmokat összetörő vereség. Ám a beszélgetés nem a gyászról, hanem a futball iránti elkötelezett szeretetről és a jövő építéséről szólt.

"Egyszerre halt meg a stadion"

A miniszterelnök őszintén vallott az érzelmeiről: "Sok szomorú pillanatot láttam már, de olyat, hogy egyszerre meghaljon egy egész stadion, lezuhanjon a mennyországból a föld alá, olyat még nem." A 3-2-es vereség, a 96. percben kapott gól mindenkit megrendített. Bognár György azonban szakmai szemmel hűtötte le a kedélyeket: szerinte nem a szerencse hiányzott, hanem a bátorság. "Nem a 96. perc volt a gond... mi passzívak voltunk, saját magunkat beszorítottuk" – elemezte a Paks mestere, rámutatva, hogy a magyar válogatottnak nem szabadott volna megelégednie az előnnyel.

Marco Rossi maradjon?

A legégetőbb kérdés Marco Rossi jövője volt. Bognár György határozottan kiállt a kapitány mellett: szerinte a legbutább döntés lenne elküldeni őt, hiszen képes versenyképes csapatot építeni az Eb-re. Orbán Viktor elárulta, SMS-ben biztatták egymást a kapitánnyal, de leszögezte: "Nekem az a dolgom miniszterelnökként, hogy segítsek... senki helyett nem fogom azt mondani, hogy Rossi menjen vagy maradjon." A kormányfő ugyanakkor megjegyezte, hogy "régi vágású" véleménye szerint a legjobb edző a magyar – ha van. Jelenleg azonban Bognár Györgyön kívül kevesen dörömbölnek az ajtón eredményekkel. Amikor Hajdú B. István nekiszegezte a kérdést Bognárnak, hogy vállalná-e a kapitányságot, a válasz meglepően őszinte volt: "Szakmailag alkalmas vagyok rá, de emberileg nem. Nem szeretnék megfelelni mindenkinek."

A grundok hiánya és a magyar stílus

A beszélgetés legmélyebb része a magyar futball jövőjét érintette. Orbán Viktor szerint a probléma gyökere nem a stadionokban, hanem a gyermekkorban keresendő. "Nincsenek grundok... ma nem találkoznak azzal a szenvedéllyel a futball iránt, ami korábban jellemző volt" – mondta. A miniszterelnök víziója szerint az akadémiák csak "mankók", amikre azért van szükség, mert a klubok tőkehiányosak. A cél az, hogy tíz év múlva a klubok önerőből neveljék a fiatalokat.

De milyen focit játsszunk? Ebben teljes volt az összhang: magyart. "Van egy saját futballunk, vissza a 30-as évekig. Megvan a futballtradíció... Van egy saját felfogásunk" – jelentette ki Orbán Viktor. Bognár György is egyetértett: nem a német vagy holland stílust kell másolni, hanem a saját, technikás, "magyaros" erényeinkre kell építeni.

A beszélgetés üzenete világos: a vereség fáj, de a magyar futball szeretete és a közös munka erősebb minden kudarcnál. Van élet a halál után, és ez az élet piros-fehér-zöld színű lesz a pályán is.