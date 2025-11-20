Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 20. Csütörtök Jolán napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 22:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Őszinte futballvita a miniszterelnökkel: Rossi sorsa, a grundok és a magyar stílus + videó

2025. november 20., csütörtök 20:30 | Hír TV

A magyar labdarúgásért dobogó szívek találkoztak. Míg a szurkolók még mindig az Írország elleni drámai, 96. perces pofont emésztik, a miniszterelnök és a Paks vezetőedzője már a megoldást keresi. Bognár György szerint a passzivitás volt a hiba, nem a balszerencse. Orbán Viktor pedig világossá tette: a cél nem a másolás, hanem a saját, 30-as évekre visszanyúló futballtradíciónk feltámasztása.

  • Őszinte futballvita a miniszterelnökkel: Rossi sorsa, a grundok és a magyar stílus + videó

A magyar futball nem csupán sport, hanem a nemzeti lélek tükre – ezt bizonyította be az a rendkívüli beszélgetés, amelyre Orbán Viktor miniszterelnök, Bognár György, a Paks vezetőedzője és Hajdú B. István kommentátor vállalkozott a Gurulj be lassítva! podcast különkiadásában. A téma apropója fájdalmas volt: az Írország elleni, vb-álmokat összetörő vereség. Ám a beszélgetés nem a gyászról, hanem a futball iránti elkötelezett szeretetről és a jövő építéséről szólt.

 "Egyszerre halt meg a stadion"

 A miniszterelnök őszintén vallott az érzelmeiről: "Sok szomorú pillanatot láttam már, de olyat, hogy egyszerre meghaljon egy egész stadion, lezuhanjon a mennyországból a föld alá, olyat még nem." A 3-2-es vereség, a 96. percben kapott gól mindenkit megrendített. Bognár György azonban szakmai szemmel hűtötte le a kedélyeket: szerinte nem a szerencse hiányzott, hanem a bátorság. "Nem a 96. perc volt a gond... mi passzívak voltunk, saját magunkat beszorítottuk" – elemezte a Paks mestere, rámutatva, hogy a magyar válogatottnak nem szabadott volna megelégednie az előnnyel.

 Marco Rossi maradjon?

 

 

 A legégetőbb kérdés Marco Rossi jövője volt. Bognár György határozottan kiállt a kapitány mellett: szerinte a legbutább döntés lenne elküldeni őt, hiszen képes versenyképes csapatot építeni az Eb-re. Orbán Viktor elárulta, SMS-ben biztatták egymást a kapitánnyal, de leszögezte: "Nekem az a dolgom miniszterelnökként, hogy segítsek... senki helyett nem fogom azt mondani, hogy Rossi menjen vagy maradjon." A kormányfő ugyanakkor megjegyezte, hogy "régi vágású" véleménye szerint a legjobb edző a magyar – ha van. Jelenleg azonban Bognár Györgyön kívül kevesen dörömbölnek az ajtón eredményekkel. Amikor Hajdú B. István nekiszegezte a kérdést Bognárnak, hogy vállalná-e a kapitányságot, a válasz meglepően őszinte volt: "Szakmailag alkalmas vagyok rá, de emberileg nem. Nem szeretnék megfelelni mindenkinek."

 A grundok hiánya és a magyar stílus

 A beszélgetés legmélyebb része a magyar futball jövőjét érintette. Orbán Viktor szerint a probléma gyökere nem a stadionokban, hanem a gyermekkorban keresendő. "Nincsenek grundok... ma nem találkoznak azzal a szenvedéllyel a futball iránt, ami korábban jellemző volt" – mondta. A miniszterelnök víziója szerint az akadémiák csak "mankók", amikre azért van szükség, mert a klubok tőkehiányosak. A cél az, hogy tíz év múlva a klubok önerőből neveljék a fiatalokat.

De milyen focit játsszunk? Ebben teljes volt az összhang: magyart. "Van egy saját futballunk, vissza a 30-as évekig. Megvan a futballtradíció... Van egy saját felfogásunk" – jelentette ki Orbán Viktor. Bognár György is egyetértett: nem a német vagy holland stílust kell másolni, hanem a saját, technikás, "magyaros" erényeinkre kell építeni.

A beszélgetés üzenete világos: a vereség fáj, de a magyar futball szeretete és a közös munka erősebb minden kudarcnál. Van élet a halál után, és ez az élet piros-fehér-zöld színű lesz a pályán is.

További híreink

Kétméteres kígyó hozza a frászt az emberekre Kisapostagnál

Szijjártó Péter: Nem tudom megítélni, hogy az elnök kristálytiszta-e a kérdésben + videó

Férjével közös dalt adott ki a Házasság első látásra énekesnője: „Azonnal rákattant és bátorított”

Fellélegezhetnek Liverpoolban, régóta vártak erre a hírre

Ámul egész Anglia: Nem akármivel került címlapra Szoboszlai Dominik

Elképesztően beképzelt módon beszélt Zelenszkij embere

3,4 milliárd forint a leleplezés ára: a Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint a Telex a brüsszeli beavatkozás jól kitömött eszköze

A világbajnoki pótselejtezők sorsolása élőben

Fájdalmas döntést hozott az Országgyűlés Szabó Tímeára nézve + videó

További híreink

Fájdalmas döntést hozott az Országgyűlés Szabó Tímeára nézve + videó

Az amerikai béketerv csavaros üzleti megoldással simítaná el az orosz-ukrán területi vitát

Megvan a Tisza jelöltállításának első sértettje + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Szijjártó Péter: Nem tudom megítélni, hogy az elnök kristálytiszta-e a kérdésben + videó
2
Az amerikai béketerv csavaros üzleti megoldással simítaná el az orosz-ukrán területi vitát
3
Bár hosszabb távra tervezett, most mégis hátrébb lép a Tisza Pártnál egy fontos ember
4
Szalay-Bobrovniczky Kristóf kijárta a kormánynál a SZÉP-kártya juttatás új formáját
5
Rendívüli: Lángokban áll egy ház teteje a Belváros szívében – A Hercegprímás utcában küzdenek a tűzzel + videó
6
Drograzzia a belvárosi szórakozóhelyen: 16 embert állítottak elő, miközben Kaposváron metamfetamin labort számoltak fel + videó + videó
7
Napindító – Kiszivárgott a 28 pontos amerikai-orosz béketerv + videó
8
Előre kitervelt gyilkosság: Hűtőládában csempésztek le egy holttestet a panel 9. emeletéről + videó
9
Szijjártó Péter sajtótájékoztatót tart Brüsszelben + videó
10
Főispáni döntés jöhet: Sára Botond figyelmeztet, a főpolgármesternek december 8-ig van ideje, különben vége a játéknak + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!