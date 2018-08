Őszi kongresszusán választ új női társelnököt az LMP

Kanász-Nagy Máté LMP-szóvivő szerint orvosolni kell az olyan szervezeti hibákat, amelyekre hivatkozva Szél Bernadett most távozott a párt éléről. Az ökopárt egykori miniszterelnök-jelöltje a többi közt azt kifogásolta, hogy nem volt elég nagy hatásköre társelnökként, valamint a párt etikai bizottságának döntéseit bírálta.

„Sajnáljuk ezt a döntést, ugyanakkor elfogadjuk. Azt gondoljuk, hogy ebben a helyzetben is tovább kell mennünk. Ősszel eredetileg is terveztük egy kongresszusnak a megtartását (szeptember végén, október elején), sőt, lehet, hogy két kongresszusunk is lesz. Ez most ki fog egészülni egy tisztújító napirendi ponttal. Megnyílik majd a tisztújítás folyamata a következő napokban, ilyen esetben 30 nap áll rendelkezésre, ahogy kiírjuk a tisztújítást, hogy a jelöltek jelentkezhessenek” – közölte Kanász-Nagy Máté szóvivő.