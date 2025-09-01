Őszi csavar: szeptember beköszöntött, de a nyár még nem enged

Megosztás itt:

Nem kimondottan őszies időben kezdik meg a tanulók az új tanévet, az időjárás ugyanakkor sok helyen megvicceli az embereket hétfőn.

Reggel még a legtöbb helyen vacogva indulhatunk útnak, a pára és a köd feloszlása után azonban döntően napos idő várható az ország nagy részén. Kora délutánra már sok helyen a 30 fokot súrolja majd a hőmérséklet – derül ki az előrejelzésekből.

A szél délire, délnyugatira fordul, és főként a Nyugat-Dunántúlon nagy területen megélénkülhet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható. Késő estére többnyire 15 és 22 fok közé hűl le a levegő.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!