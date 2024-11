Össznemzeti megoldást sürget Ábrahám Róbert a gyermekprostitúciós ügy kapcsán + videó

Megosztás itt:

Ábrahám elmondása szerint a kiskorú áldozat egy játszótéren találkozott egy férfival, aki a Batthyány téren található Sparig vitte, ahol az ügyben érintett közszereplő „átvette”, majd lakására vitte a gyermeket, és „orális szexre kényszerítette”. A fiatal állítása szerint a szexuális szolgáltatásért cserébe „egy pár cipőt és pénzt” ígértek neki.

Friss sajtóhírek szerint kedden kihallgatták tanúként azt a fiatalt, aki a homoszexuális influenszer ellen állítólag vallomást tett, ám ez csupán az első lépés a nyomozásban, amelyet „emberkereskedelem gyanúja miatt” ismeretlen tettes ellen indítottak. A tanúvallomás hitelességét pszichológusok fogják majd megvizsgálni, és szükség esetén további szakértőket is bevonhatnak majd a nyomozásba.

Ábrahám Róbert Hajdú Péternek elmondta, hogy több ismert személy is megkereste, információkat ígérve a baloldali influenszer elleni vádakkal kapcsolatban, amelyeket hamarosan nyilvánosságra is hoznak. Hangsúlyozta, hogy nem Lakatos Márk lejáratása a célja”, egy a „konkrét ügyön túlmutató hálózat” felszámolásán dolgozik.

November 1-én Ábrahám egy rövid videóval jelentkezett a Facebook-oldalán, amelyben azt ígérte, hétfőn egy újabb ügyet fog bemutatni, és egy azzal kapcsolatos hangfelvétel részletét is lejátszotta. A Renitens riportere a pár perces felvételben azt is elmondta, úgy tudja, a hatóságok már elkezdték a kihallgatásokat, házkutatást is tartottak, de nem Lakatos Márknál és még nem is hallgatták ki a stylistot.

