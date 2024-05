Összeomolhatnak Magyar Péter néppárti álmai + videó

Korábban az RTL Híradó számolt be arról, hogy a Tisza Párt, a Jobbik és a Megoldás Mozgalom is az Európai Néppárt frakcióját választaná, ha bejutna az Európai Parlamentbe.

A Magyar Nemzet írta meg, hogy információi szerint a Magyar Péter nevével fémjelzett Tisza Párt korábbi alelnökét, Deák Boldizsárt azután szervezhette be a Kádár-rezsim állambiztonsági szolgálata, hogy a férfit elkapták több betöréses lopás – más források szerint bolti lopás – miatt. Helyi, egri illetőségű informátoraink szerint az is alátámasztja a beszervezést, hogy tudomásuk szerint Deák Boldizsárnak nem kellett letöltenie büntetését.

